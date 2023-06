Dani Alves, hundido por el rechazo absoluto de su esposa a una reconciliación

Esta misma semana, en una entrevista exclusiva, Dani Alves lanzaba un mensaje muy claro a su esposa Joana: “Será mi mujer toda la vida”, aclarando que, a pesar de todo lo ocurrido, de su infidelidad, todavía confía en que puedan reconciliarse. Ni se le ocurre pensar en un divorcio, pero la realidad es muy distinta a como el futbolista la imagina.

Joana no quiere saber nada de quien ha sido su marido en los últimos años y cierra totalmente las puertas a esa reconciliación.

Desde México le ha contado a la periodista Leticia Requejo que su intención es quedarse a vivir fuera de España y que no se le pasa por la cabeza volver con Dani.

Una fuente cercana al ex jugador del Barcelona nos hace llegar la reacción del encarcelado tras enterarse de que no tiene nada que hacer para salvar su matrimonio: “Las palabras de Joana le han hundido, él sigue confiando en la Justicia y está convencido de que en el juicio prevalecerá su verdad y podrá salir de prisión. Pero no concibe su vida sentimental sin su mujer. Nos ha pedido que hablemos con ella y le hagamos entrar en razones, que Dani se siente muy arrepentido de haberle sido infiel, que está muy enamorado y no quiere perder a la que considera su gran amor”.

El bajón anímico del brasileño, según nos cuentan, “es muy grande, está desolado. No entiende que Joana dijera hace meses que nunca le dejaría de lado, y ahora manifieste todo lo contrario”.