Joana Sanz se olvida del "caso Alves" con un ex futbolista del Real Madrid

El pasado mes de mayo se cumplieron cuatro meses desde que Dani Alves ingresara en prisión acusado de abusar de una joven en la Discoteca Sutton de Barcelona. Desde entonces, han salido a la luz las declaraciones contradictorias de la joven y del futbolista, así como de sus allegados y equipos legales. Un situación que se ha complicado aún más, tras ser rechazado su último recurso. La Audiencia Provincial de Barcelona rechazaba la semana pasada la última oportunidad del jugador para salir de prisión a la espera de juicio.

El tribunal sostiene que tanto el riesgo de fuga como los indicios contra Alves se mantienen por lo que ninguna otra medida cautelar "puede neutralizar con suficientes garantías dicho riesgo" dado que una posible huida, recalca, "impediría la celebración del juicio".

No están días fáciles para el brasileño pero tampoco para Joana Sanz -todavía mujer del futbolistas tras quedar aparcados los trámites de divorcio- que puso tierra de por medio para huir del acoso mediático al que dice estar sometida.

La semana pasada la modelo rompía su silencio en una entrevista en la que reveló los detalles de sus visitas a prisión. La modelo se sinceró en Vanitatis, donde ha narrado como ha sido el calvario vivido desde enero y afirma que está "triste, asustada y bajo tratamiento psicológico. "En principio yo no daba crédito a nada. Me quedé en shock. Y todo me parecía gravísimo. Él entró en prisión sin haber pruebas. No nos olvidemos de que fue a declarar voluntariamente. Que no tuvo ninguna notificación para ir a hacerlo, nadie se lo pidió. Y de allí directamente lo llevaron a prisión" relata.

La pareja se ha visto en tres ocasiones en la cárcel, pero hasta ahora ella no había revelado los detalles de estas visitas en un medio. En ese sentido, relató que lo ve a través de un cristal y hablan a través del teléfono. Además, son cabinas transparentes con más personas al lado que escuchan todo lo que hablan. Ese es el motivo por el que le resulta violento y no han hablado de las cosas serias que les afectan. "Aún no he podido ni insultarlo", confesó.

La 'influencer' ha querido huir de nuevo del ruido que provoca el "caso Alves" y se ha ido a Colombia donde ha contado con un anfitrión especial. Joana ha compartido en su Instagram una imagen junto a James Rodríguez, exfutbolista del Real Madrid. En la imagen se ve a la modelo súper feliz, relajada y muy sonriente junto al ex jugador merengue. La canaria disfrutó de uno de los manjares típicos del país, la arepa de Chócolo, solo que tal y como dice el logotipo del local de James, lo “sirvieron” a modo de waffle.

Joana junto a James Rodríguez Instagram

"Gracias James Rodríguez por la acogida en tu bello país, qué energía tan bonita. Mucho éxito con tu café. Me llevaré la maleta con rico olor a café colombiano", publicaba en una de sus "stories". Los comentarios no se hicieron esperar pero todo parece indicar que solo se trata de una amistad pese a la ajetreada vida amorosa del futbolista.

En otro mensaje la actriz confiesa que ha puesto tierra de por medio para sanar sus heridas." Aquí estoy, con 31 años, sanando heridas de cuchillo, reconstruyéndome a partir de las cenizas, empezando de nuevo. Sería de muy mal agradecida por mi parte decir sola, porque no estoy sola. Estoy dejándome querer por los que me quieren bien y mejor, apreciando cada abrazo o cada gesto y devolviéndolo con mi mejor versión..."