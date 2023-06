La grave acusación del hermano de Dani Alves que desestabiliza al brasileño

Ya han pasado casi cinco meses desde que Dani Alves ingresara en prisión acusado de abusar de una joven en la Discoteca Sutton de Barcelona. Desde entonces, han salido a la luz las declaraciones contradictorias de la joven y del futbolista, así como de sus allegados y equipos legales. Si hace semanas el testimonio de Alves aferrándose a las "ganas de sexo" de la joven ocuparon horas de debate, en los últimos días el protagonismo absoluto fue para el desgarrador relato de la denunciante y de su prima. La situación del futbolista se complicaba aún más tras gastar su último cartucho para salir de prisión y conocer el duro ataque lanzado por su hermano contra uno de sus mayores apoyos.

El futbolista, que atraviesa duros momentos en prisión, ha roto su silencio por primera vez para insistir en su inocencia. "Yo apelo a su conciencia. No ha habido ni una sola noche que yo no haya dormido tranquilo. Ni una sola noche. Tengo la conciencia tranquila", quiere dejar claro Alves ante la periodista Mayka Navarro. Tras esto, el exjugador termina reiterando su inocencia y qué opina de la víctima: "Nunca he hecho daño voluntariamente a nadie. Y a ella aquella noche tampoco. No sé si ella tiene la conciencia tranquila, si duerme bien por las noches. Pero yo la perdono", ha afirmado en su primera entrevista.

Y mientras el brasileño trata de superar la soledad y la presión en Brians 2 en espera del juicio,su hermano ha lanzado una grave acusación contra su entorno más próximo. Dani Alves solo ha recibido dos visitas de manera reiterada -al margen de su equipo legal- una es la su todavía mujer Joana Sanz y otra la de su amigo, y acompañante la noche del presunto abuso. Bruno Brasil.

Y contra él parecen ir dirigidas las graves acusaciones de Ney Alves. Y es que esa amistad con Bruno Brasil no está bien vista por todo los familiares de Dani Alves que incluso lo acusan de destrozar la carrera del ex del FC Barcelona. En concreto, Ney Alves, hermano del futbolista, considera que Brasil se estaría aprovechando de él. Una creencia que parece quedar constatada con la última publicación de Ney en su cuenta de Instagram.

Y es que el hermano de Alves publicaba un vídeo en las stories de su Instagram con el siguiente mensaje: "Cuidado con aquellos que están cerca de ti, pero no quieren el bien para ti. El problema no estaba en Pedro, que era explosivo y decía lo que pensaba. El problema estaba en Judas, que besaba y abrazaba su rostro".

¿Quién es Bruno Brasil?

Desde el ingreso en prisión de Dani Alves, sus visitas a la cárcel han sido constantes y ha sido el encargado de acompañar a Joana Sanz a Brian 2 en varias ocasiones.

Bruno Brasil estuvo con Dani Alves en la discoteca Sutton, donde ocurrió la presunta agresión sexual. En la declaración de la víctima se menciona que un hombre permaneció con sus amigas mientras ella y Alves estaban en el baño, lugar de la denunciada violación. En el mismo relato de los hechos se indicaba que Bruno habría invitado a los otros testigos a ingresar para ver qué estaba pasando en el habitáculo de la discoteca, aunque al final declinaron esa propuesta.

Aunque es casi un desconocido para la mayoría, Bruno Brasil tiene más de 69.000 seguidores en Instagram, donde se muestra en más de un post junto a la exfigura del Barcelona. Y es que no solo es su amigo, sino también le asesora como nutricionista. Además de publicar sus platos y recetas,

Bruno también deja ver en sus historias que tiene un pasado como deportista, pues fue parte del equipo de vóleibol del ‘Comando Militar do Nordeste Brasil’ en los juegos militares de 2018. Años después se convertiría en chef, realizando sus primeros trabajos con su colega Bruno BBQ.