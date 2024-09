Daniel Sancho: cual fue primera pregunta en la nueva prisión y los comprometedores audio de su padre en los que ofrece un "regalito económico"

El pasado jueves Daniel Sancho fue declarado culpable y condenado a cadena perpetua por el asesinato y desmembramiento de Edwin Arrieta. El hijo de Rodolfo Sancho ha sido trasladado a la prisión tailandesa de Surat Thani y según ha trascendido, sus primeras horas no han sido nada fáciles: al chef no se le ha asignado aún un módulo y debe esperar a que las autoridades penitenciarias decidan. Según ha comentado una de las empleadas a la agencia 'EFE', Sancho está cumpliendo el periodo de cuarentena "de entre 6 y 10 días" por la covid-19 en la cárcel, una rutina habitual aún vigente en Tailandia durante la cual normalmente solo se permiten las visitas de los abogados, pero no de familiares.

Ahora bien, ¿cuál fue su primera pregunta al ingresar en el centro penitenciario?

Una respuesta inesperada

"¿Habla alguien inglés?" Ha sido lo primero que ha preguntado el hijo del intérprete, también según ha informado 'EFE'. Sin embargo, la respuesta obtenida no ha sido la que esperaría, ya que la mayoría de los presos de este centro son locales y tan solo se encuentran algunos extranjeros. La comunicación, por tanto, va a ser más complicada, ya que Daniel Sancho no habla tailandés.

El audio que pondría en apuros a Rodolfo Sancho

La información la ha compartido la periodista nicaragüense Laura Rodríguez a través de Juan Luis Galiaacho, colaborador en el programa 'Fiesta': el espacio ha emitido dos reveladores audios de Rodolfo Sancho a Nilson, el colombiano que aseguró haberse sentido acosado por Edwin Arrieta y que aseguró estar dispuesto a testificar a favor de Daniel en el juicio, aunque finalmente no llegó a hacerlo a pesar de ser un testigo crucial.

Rodolfo Sancho tras el veredicto del Tribunal Provincial de Samui Gtres

El formato de Telecinco ha emitido este sábado varios audios en los que se escucha a Rodolfo Sancho ofrecer "un regalito económico" a este hombre que había mantenido "una relación tormentosa"con la víctima. "Nilson, ¿cómo estás? Oye, quería decirte que si todo este proceso que estoy teniendo que vivir no me arruina, que voy camino de ello, espero poder hacerte algún tipo de regalito económico cuando vengas a Tailandia", comienza diciendo el actor de ‘Al salir de clase’. Posteriormente, el actor reafirma que esta situación le está suponiendo "una ruina": "Tener que viajar a Tailandia, abogados en España, abogados aquí, es demencial. Pero haré todo mi esfuerzo porque, de verdad, creo que te lo mereces y ya sabes que yo creo que eres un magnífico ser humano. Así que haré todo mi esfuerzo para ello, ¿vale?", añade.

Según Galiacho, esta información transmitida por Rodríguez no sería la última y se esperarían más audios en los próximos días.