El complicado traslado de Daniel Sancho a la masificada cárcel de Surat Thani

Daniel Sancho ha conoce cuál será su destino, tras leerse el pasado jueves la decisión del juez, que le condena a cadena perpetua por el asesinato premeditado de Edwin Arrieta. No ha sido condenado a pena de muerte por haber colaborado en un primer momento con las autoridades a esclarecer el caso y encontrar las partes del cuerpo del cirujano colombiano, al cual descuartizó y diseminó por la isla. Acudió a Tailandia de vacaciones y a disfrutar de su gran pasión por el Muay Thai, aunque las cosas se torcieron hasta el punto de no saber si podrá volver a salir del país, al menos no ahora de prisión. Sus abogados estudian ya cómo recurrir el veredicto ante el Tribunal de Apelaciones y prometen luchar para rebajar su condena. También para que esté en una prisión en la que se le aseguren unas condiciones mínimas de seguridad, aunque en Tailandia de esas hay pocas. Y no es precisamente Surat Thani, la cárcel a la que finalmente ha sido trasladado para comenzar su perpetua.

A Thai police officer escorts Spanish Daniel Sancho Bronchalo on suspicion of murdering and dismembering a Colombian surgeon from Koh Phagnan island to Koh Samui Island court, southern Thailand, Monday, Aug. 7, 2023. Somkeat Ruksaman AP

El hijo de Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo le pidió al juez cumplir su condena en la prisión de Koh Samui, en la que se encontraba de manera provisional hasta la celebración del juicio. Ha recibido un no por respuesta y ya ha puesto rumbo al que será su próximo centro, pues este viernes ya se informaba de que el traslado sería “inmediato”. Pero ha pillado un tanto por sorpresa a sus padres y sus abogados tanta premura para que llegase a su destino. Al menos el actor y la analista pudieron despedirse de su hijo en la prisión, horas antes de iniciarse el protocolo de mudanza a su nuevo destino. Un viaje de lo más movidito, por tierra, mar y más tierra, para cubrir los 100 kilómetros de distancia, como así han informado desde la agencia EFE.

Daniel Sancho salía de la prisión de Koh Samui en un vehículo blindado hasta la costa, donde les esperaba un barco que les llevaría hasta territorio continental. El trayecto en mar hasta la provincia de Surat Thani dura dos horas y media, para después necesitar un nuevo furgón, también blindado, que recoja al preso y le lleve ya hasta las instalaciones penitenciarias.

Así es una celda de Surat Thani con las mantas extendidas en el suelo a modo de camas Código 10 La Razón

En esta nueva prisión en la que deberá cumplir condena hasta que se resuelvan los recursos que presentarán sus abogados, hay 4.730 hombres y 626 mujeres cumpliendo condena. Todos ellos con penas de más de 25 años, la mayoría por delitos de sangre, que cuentan los días masificados en celdas de cuatro metros cuadrados, compartidas entre una veintena de presos. En condiciones infrahumanas, con provisión alimentaria para menos de la mitad de ellos, lo que hace de la supervivencia una cuestión diaria. Las peleas entre los presos están a la orden del día, así como las violaciones y los asesinatos. Las condiciones higiénicas son nefastas, lo que propicia la aparición de enfermedades. Ya ha recibido algunos consejos para tratar de conservar la vida, al menos sí las primeras semanas.