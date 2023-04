David Bustamante confirma que tuvo un romance con Gisela

Hace unas semanas, Gisela, concursante de la primera edición de ‘Operación Triunfo’ confesaba haber tenido algo más que una amistad con su compañero David Bustamante. Y mientras ella bromeaba incluso con lo que había pasado, el exmarido de Paula Echevarría evitaba pronunciarse al respecto. Hasta hoy.

El cantante, que actualmente es protagonista del musical ‘Ghost’, reconocía ante las cámaras de ‘Socialité’ lo que ambos habían callado durante más de 20 años. “Era algo que se sabía, no sé por qué hay que rescatarlo ahora, ha pasado ya mucho tiempo”, decía lago esquivo el cántabro cuando le preguntaban sobre el tema. Según Gisela, no se contó en su momento porque no querían que se le diera importancia a un romance entre ellos sino a sus carreras musicales, que en ese momento se encontraban despegando.

Gisela, ex concursante de 'Operación Triunfo 1', en una imagen de archivo / Instagram larazon

“Éramos 8 chicos y 8 chicas todo el día juntos, viviendo una experiencia única. Pues al final, surge la chispa. Eran amoríos”, indicó la joven a este mismo programa hace solo unos días. Una versión que corroboraba esta semana el protagonista de la historia: “Gisela es una persona a la que tengo mucho cariño, es compañera y bueno, éramos jóvenes. Qué quieres que te diga”, terminaba diciendo para zanjar el asunto.

Además, David Bustamante también tuvo palabras para otros compañeros de la academia de ‘OT’. “Con Javián me veo mucho, acabo de estar en Sevilla y hemos estado tomando algo. Nuestras conversaciones se centran en nuestro tercer hermano, que nos falta. Es inevitable. Y cada vez que nos acordamos nos parece que es mentira”, declaraba en referencia a Alex Casademunt, tristemente fallecido en un accidente de tráfico en 2021.

En cuanto a su vida personal, el de San Vicente de la Barquera se mostró de lo más feliz junto a su novia Yana Olina: “Es la persona más importante y es el amor de mi vida”. De la misma manera, aseguró estarle muy agradecido: “Ella es la que me sostiene para poder conseguir todos estos éxitos”, explicaba en referencia al musical en el que está trabajando actualmente.

Y también tuvo palabras para su exmujer, Paula Echevarría, la cual desvelaba hace poco que la joya más importante que tenía en su haber se la había regalado Bustamante tras el nacimiento de su hija Daniella: “Me emociona y se lo agradezco un montón. Es una persona muy importante, es la madre de mi hija y además tenemos una relación maravillosa”, aseguró.