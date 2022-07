David Bustamante confirma que quiere ser padre junto a Yana Olina

David Bustamante atraviesa uno de los momentos más dulces de su vida. Ha sido él mismo quien así lo ha confirmado ante los medios, con una sonrisa de oreja a oreja que refleja la buena etapa por la que ahora pasa. Una de las razones de su felicidad tiene nombre y apellidos, y no podía ser otra que Yana Olina, la mujer con la que mantiene una relación sentimental desde hace casi un lustro.

Recientemente, la bailarina ha mostrado su apoyo al cantante después de que este perdiera en su combate de boxeo de la velada organizada por Ibai Llanos, y sus palabras de ánimo supusieron para él un soplo de ánimo tras el varapalo. “Yana, con quien comparto mi vida desde hace cuatro años, es maravillosa. Es un gran apoyo para todo, máxime cuando se ve tocado tu orgullo, porque a mí me gusta hacer las cosas bien, me gusta ganar y no fui capaz, entonces me daba rabia. Ella sabía que estaba un poco de bajoncito y enseguida me animó”, explica el cántabro.

Lo cierto es que su relación va viento en popa, nunca se les ha conocido una crisis sentimental y no hay más que echar un vistazo a sus redes sociales para comprobar lo unidos que están. Aun así, parece que todavía es pronto para hablar de boda. “Están las cosas bien como están. Tenéis una prisa siempre... -bromea con la prensa-. Todo llega cuando tiene que llegar. Soy feliz así como estoy, lo tengo todo. Estoy en un momento muy dulce y tengo que disfrutarlo en todos los aspectos”, recalca el triunfito.

Algo más dispuesto se muestra a aumentar su bonita familia, aunque insiste en la idea de esperar. “Me gustan mucho los niños, ¿por qué no?”, responde cuando un reportero le pregunta si tendría más hijos. “Yana es muy joven todavía... Yo soy muy niñero. Ahora estoy gozando de un sobrino que tiene once meses y me tiene loco. Sí, pero no ahora. Cuando surja. Ahora tocan unos años de trabajar y de disfrutar de la vida sin estar pensando en planes de futuro. La vida es ahora”, añade el artista.

De momento, David Bustamante disfruta todo lo que puede de su hija Daniella, el amor de su vida. Ella también le mostró su apoyo cuando perdió en el combate de boxeo, y el cantante presume de la excelente relación que la pequeña mantiene con su actual pareja. “Mi hija me mandó un mensaje maravilloso porque bueno, al final es verdad, pierda el que lo intenta... Tengo una niña maravillosa y se lleva increíblemente bien con Yana”, declara.

De darle un hermanito, sería el segundo para Daniella, puesto que su madre, Paula Echevarría, tuvo otro niño hace un año con su pareja, el exfutbolista Miguel Torres.