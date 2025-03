David Cantero aclara un rumor falso: "No he pasado por el quirófano"

Aunque los rumores apuntaban a que David Cantero había sido intervenido de una operación de rodilla, el popular periodista había salido al paso de la información asegurando que “no he necesitado ninguna operación. Simplemente tuve un pequeño percance con el menisco, pero no he pasado por el quirófano. Quiero aclararlo porque me llamaron muchas personas preocupadas, para interesarse por mi estado de salud. A todos les he dicho que estoy perfectamente. Mi menisco se va recuperando y estoy ahora mismo dando un paseo con mi perra. Es más, si me apetece, puedo correr, saltar y bailar”.

David Cantero, Sara Carbonero e Isabel Jiménez Mediaset

Sobre su inesperada salida de Mediaset, tras quince años trabajando en dicha empresa, aclara que “solamente yo conozco los verdaderos detalles de mi marcha, no esperaba que causara tanta expectación, pero la vida sigue, el camino es largo y yo me voy con la cabeza bien alta y la conciencia muy tranquila. Con mucha dignidad. Avanzo tranquilo y confiado…”

Y añade que “cada vez soy más un perro viejo, que mira a la vida con desdén, relativizando casi todo, no hay nada más, estoy en calma, no hay reproches ni arrepentimiento. Y es hermoso recibir tantas muestras de cariño, con eso me quedo de momento”.