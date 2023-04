Al Amado Líder, o sea, a Él, le llaman ahora el Amado Constructor, por encima del ACS de Florentino Pérez y, naturalmente, de Ferrovial. A los 50.000 pisos del banco malo (ahora buenísimo) que prometió hace poco, hay que sumar las 43.000 viviendas sociales que construirá o rehabilitará con fondos europeos y que también ha prometido: serán de alquiler a precios asequibles para jóvenes y familias vulnerables.

Antes, cuando los dinosaurios poblaban la Tierra, las pilinguis de Chicote, El Abra y Pasapoga suspiraban por la llegada de un caballo blanco (generalmente, un señor de Bilbao) que les pusiera un piso en el barrio de la Concepción. Como lo del cambio de sexo me ha pillado un poco tarde para transformarme en pilingui con esquina propia, yo también suspiro por la aparición en carne mortal del Amado Constructor para que me ponga un modesto pisito donde guste, no soy exigente.

Pedro Sánchez Nicolas Maeterlinck DPA vía Europa Press

Lo que pasa es que después de la Ley de Familia de Ione Belarra que impone veinte unidades familiares distintas, no sé qué tipo de unidad familiar soy, si vulnerable, homopaternal, monoparental, intercultural, reconstituida, unipersonal... Soy viejo, inquilino, vivo solo y no tengo núcleo familiar ni tan siquiera en Navidad. Le grito a la tele y a veces hablo con mi cactus, pero el muy cabrito ni me contesta. ¿Qué jodida unidad familiar soy? Leo que uno de cada cuatro pisos del Amado Constructor tiene okupa. Pienso que si me hago amigo del okupa en vez de echarle, cosa que gustará mucho a Ada Colau y a la Yoli, puedo aspirar a unidad familiar integrada o conviviente con opción a ayuda, ¿no?

Eso sí, Amado Constructor: que el piso esté en un inmueble con ascensor. Con 80 tacos no estoy para subir escaleras.