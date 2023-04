El diario de Amilibia: Gabilondo: ¡eres un rey para la Yoli!

El rayo que no cesa inquieta a los meteorólogos de la Moncloa. Al mismo Félix Bolaños lo veo electrificado: parece que se peina metiendo los dedos en un enchufe. No me extraña.

Yolanda Díaz empieza a poner los pelos de punta al sanchismo y a Podemos por su naturalidad expresiva de largo alcance, algo poco habitual en la pista central del circo. No solo le contó a Jordi Évole que Pablo Iglesias le dijo «te voy a joder la vida», también que siempre está enfadado: «Es un gruñón; le dije que estaba hecho un cascarrabias».

Yolanda Díaz y Fernando Grande Marlaska en el desfile de la Hispanidad Alberto R. Roldán La Razón

Quizá a modo de respuesta, el gurú morado, rojo y arcoíris aparece ahora en Instagram tocando la guitarra en el porche de su chalet de Galapagar. No nos cuenta qué música interpreta o qué canta, pero como Irene Montero está a su lado sonriente y embelesada, deduzco que por lo menos le está dedicando «Je t’aime, moi non plus», de Serge Gainsbourg y Jane Birkin, con sus jadeos y todo.

Acabará cantándole el «Corazón partío» a su ex amada Yoli, que además hizo otra gran revelación en la Sexta: «A mí me gustaría que nuestro país pudiera tener un Jefe de Estado como Iñaki Gabilondo, por ejemplo, y que lo pudiéramos votar». Ay, Iñaki, no sé si una declaración de amor así le conviene a un corazón de 80 años. Estoy seguro de que a mí me dejaría a punto de soponcio. Recuerdo que algunos colegas le llamábamos sor Iñaki, pero nunca lo vimos, la verdad, como Iñaki Borbón y Borbón. Ahora es todo un rey para la Yoli, el rey de su casa republicana.

Iñaki, si tienes previsto un encuentro con ella, échate al bolsillo la pastilla de cafinitrina. Y, por si acaso, algún afrodisíaco.