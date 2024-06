Leo: «Una comisión interministerial para resignificar Cuelgamuros». Leo más: «El proceso para expulsar a los monjes del Valle de los Caídos se inicia el 2 de julio». Resignificar: en el ámbito de la psicología, la resignificación es vista como la capacidad de otorgar un sentido diferente al pasado a partir de una nueva comprensión del presente, es decir, dar un nuevo sentido al presente tras una interpretación distinta del pasado. Borrar o reinterpretar todo por nuestro bien, dirán, para que no suframos con los recuerdos que aún avinagran nuestro presente. Por ejemplo, lo de los ERE fue una broma entre camaradas nacida en un puticlub; lo de Koldo, un intento de empoderamiento en la asesoría de negocios; lo de la Bego, la equívoca interpretación de unas cartas simplemente afectuosas, y lo de la residencia en Portugal de David Sánchez, hermano del presi, el amor de un musicólogo por el fado, nada de eludir impuestos. Ya resignificado todo, ¿qué hacer con el Valle de los Caídos?

Pablo Iglesias participa en un acto de campaña por el 9J en Málaga Álex Zea Europa Press

Algunos analistas de la cosa consideran que quizá lo mejor sería dejarlo en manos de las monjas clarisas de Belorado para que transformaran el inmueble en pisos turísticos o chalés para ex ministros, pero Pablo Iglesias acaba de contar su próximo proyecto: montar una funeraria para gente de izquierdas. El Valle de los Caídos sería su sede ideal, claro. Dice: «Cuando piensas en tu muerte siempre tienes que decir que no quieres cura, crucifijos…En nuestra funeraria te podrías morir de una manera más laica: si quieres enterrarte con la bandera republicana o LGTBIQ+, no habrá problema». Y añade: «Todos querréis moriros en mi funeraria». No ansío otra cosa, estimado Pablo. Ahí va un eslogan global para tus empresas: «Muérete después de haberte puesto morado en Garibaldi y con la bendición de Canal Red. Yo te entierro en paz». Planazo.