El diario de Amilibia: Puchi fue abducido por un ovni

En los veranos de antes, cuando se paralizaba la vida y llegaba la sequía informativa, aparecían por pueblos remotos pastores o agricultores que decían haber visto un ovni. Viajé a Extremadura para visitar a un campesino que hasta me lo dibujó. El exalmirante de los EE UU y oceanógrafo de prestigio, Tim Gallaudet, ha dicho en «News Nation» que el gobierno de su país ya ha estado en contacto con inteligencia no humana. Dijo más: «Estamos siendo visitados por inteligencia no humana con tecnología que realmente no entendemos y con intenciones que tampoco comprendemos». Como si la NASA tuviera una Diana Morant de directora. Aun así, dice, su país está tratando de aprender de esa tecnología que le daría ventaja en cualquier conflicto. «De ahí el secreto», añadió.

Las primeras imágenes de Puigdemont en Waterloo TV3

Según mis fuentes cercanas a Iker Jiménez y J. J. Benítez, en esta ocasión y mediante una operación ultrasecreta, los independentistas catalanes y el CNI de los mossos no contactaron con Rusia para la elaborada fuga de Puchi, sino directamente con inteligencias no humanas para que fuera abducido por un ovni en el Arco del Triunfo de Barcelona y luego depositado tan fresco y lozano en Waterloo. O sea, que ni Houdini ni Copperfield ni leches. No fue culpa de los mossos, que activaron la Operación Jaula una hora después de que el pájaro volara, mayormente para disimular. Él no lo mantuvo escondido en los sótanos de la Moncloa y después le dejó el Falcon para que escapara a su residencia belga. No fue tampoco un milagro de la Virgen de Montserrat, aunque se espera confirmación de Fernández Díaz. Y Marlaska no le prestó las alas de los Santos Ángeles Custodios, patronos de la Policía Nacional. Ha vuelto a aparecer el ovni de antaño, cuando apenas había nada que contar. Solo nos falta el monstruo del lago Ness.