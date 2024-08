El diario de Amilibia: Que envíen al Turronero a Venezuela

Es lo que tienen las elecciones que cocina Maduro: crecen los miles de detenidos y, por tanto, la industria penitenciaria. Leo que ya tiene en proyecto dos megacárceles. Es su forma alternativa de crear riqueza. Las elecciones le sientan como un guante (de hierro) y también se desarrolla mucho la industria mamporrera. Dijo el Gran Dictador hace tiempo, antes de las votaciones, que él «reconocería los resultados oficiales». Los reconocería como a un hermano: estaban previstos, diseñados, mucho antes. No necesitaba que sus augures destriparan las aves para adivinar el futuro, como hacían los romanos; todo estaba ya escrito en las actas del chavismo. Creo recordar que fue Fraga quien me contó lo que le dijo su paisano Fidel Castro (se consideraba gallego) sobre el asunto: no convoques jamás unas elecciones que puedas perder. O algo así. Anunció también el dictador que correría la sangre si ganaba María Corina Machado. Era una idea altruista para enriquecer los bancos de sangre del país que se le fue de la mano.

Leo: «La negociación posible: cuándo y cómo sale el chavismo del poder. Lo razonable y democrático es que María Corina se siente en las posibles mesas de negociación sobre el futuro de Venezuela». Cierto, pero las mentes más preclaras en negociaciones consideran que España debería enviar a «El Turronero» en lugar de Zapatero, a quien Maduro está a punto de nombrar Padre Espiritual y Guía de la Revolución Bolivariana. Me explico: «El Turronero» hizo de mediador en la guerra de Bertín Osborne con Gabriela Guillén, madre de su hijo, para que fumaran la pipa de la paz del buen rollito.

José Luis López 'El Turronero' se pronuncia tras la demanda de Gabriela Guillén a Bertín Osborne Europa Press

Aunque Enrique Santiago (padre espiritual de Yolanda Díaz), Ione Belarra e Irene Montero no lo vean con buenos ojos, él es el mediador perfecto. Y además podría endulzar la mesa de negociación.