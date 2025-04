El diario de Amilibia: Tamara ha conocido a Jesús

Otro signo del Apocalipsis que se aproxima. Tamara Falcó dijo en «El hormiguero» como si estuviera recién llegada de las bodas de Caná de Galilea: «He conocido a Jesús». Se hizo el silencio en el plató: Pablo Motos estuvo a punto de postrarse a orar y Juan del Val besó el escapulario que siempre lleva al cuello, por si acaso. Yo pensaba que Jesús y Tamara eran íntimos desde hace tiempo, pero no, ya ven. La marquesa de Griñón aclaró en seguida, y los tertulianos presentes recobraron el aliento, que en realidad había conocido al actor de la película «The Chosen» que da vida al Mesías. También hay titulares de Prensa que me juegan malas pasadas. Por ejemplo: «Ayuso pide sitio en el Olimpo». Voto a bríos, ¿acaso quiere trasladar la guerra con el Apolo al monte de los dioses?¿Su batalla no conoce fronteras, espoleada por el fervor, rayano en el éxtasis, que el Gran Wyoming siente por ella?

Leyendo un poco más me enteré de que se trata del ciclista Juan Ayuso, la esperanza de España para ganar una gran vuelta. Otro titular: «La baja de Duval abre un agujero en el núcleo duro de Sumar en pleno congreso. Yolanda Díaz fichó a Duval para la campaña electoral de 2023». Si Norma Duval, siempre devota del Partido Popular, musa carnal que fue de los populares, se ha pasado con todo su poderío vigente a la fe marxista, pierdan la derecha centrista toda esperanza. Leyendo otro poco supe que esa Duval es Elizabeth, escritora, filósofa y activista de la causa trans. Uf. Otro signo de la llegada de los anticristos quizá sea la reconversión de Ana Rosa Quintana en virtuosa profeta. Ha vaticinado en su programa que «Sánchez se puede quedar en el poder 30 años». Le diste el desayuno a Alberto Núñez Feijóo, compañera.