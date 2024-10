Diego Matamoros y Marta Riumbau, ¿reconciliación a días de dar a luz?

La vida da muchas vueltas y Diego Matamoros es conocedor de eso. Estaba viviendo un romance idílico con Marta Riumbau y todo hacía indicar que había encontrado el amor de su vida, tras varios intentos fallidos. La influencer se volcó en él, que no paraba de sumar problemas médicos y pasos en el quirófano en los últimos meses. Pero, sin previo aviso, se anunció el final de su historia de amor el pasado mes de marzo, aunque ya había rumores que apuntaban a que estaban atravesando una crisis. Fue él quien dio la noticia, haciéndose responsable de tan difícil decisión que suponía “un cambio significativo de mi vida personal. Después de mucha reflexión y consideración, fui yo quien tomó la decisión de terminar mi relación con Marta”. El asombro fue mayúsculo, más después cuando él dejó claro que continuaría “compartiendo nuestro hogar y nuestra vida con mucho cariño y respeto mutuo”. Pero si esto sorprendió, más lo hizo el embarazo de la joven, que podría llegar al mundo en unas circunstancias muy distintas a las que fue concebida.

Diego Matamoros con su novia Marta Riumbau Instagram

La influencer decidió, nada más conocerse su ruptura con Diego Matamoros, someterse a un tratamiento de inseminación artificial con el que cumplir su sueño de ser madre. Le quedan unas semanas, está en la recta final de su embarazo, y desde el principio ha dejado claro que desea criar en solitario a su niña, que recibirá el nombre de Julieta. Sin embargo, bien podría haber cambiado de opinión y haberse replanteado la idea de aportar una figura masculina en la crianza de su pequeña, siendo la mejor opción posible la de su exnovio. Y es que el revuelo en las redes sociales ahora es mayúsculo, ante el rumor de que podrían haberse reconciliado tras haber pasado casi todo el embarazo recorriendo caminos por separado. Y todo el trajín es el resultado de una fotografía que ha visto la luz en las redes sociales.

Aunque Diego Matamoros ya dijo que seguiría al lado de Marta Riumbau en lo bueno y lo malo, lo cierto es que después tomó distancia. Pero ahora ésta se ha acortado, aunque ellos tratasen de esquivar las miradas y no dejar pistas sobre esta posible nueva oportunidad que le habrían dado a su romance. Una opción que se maneja después de que sus fans cayesen en un detalle que demuestra que están juntos. Al menos sí en el mismo espacio, al mismo tiempo, disfrutando de los pequeños placeres de la vida. Ambos han subido una imagen presumiendo de plan en la piscina de la casa de la influencer. Eso sí, han tenido la precaución de organizarse y hacerlo con horas de diferencia, para ver si con eso se despistaba al público. No tuvieron suerte y su cita está ya en boca de todos, acrecentando los rumores de reconciliación.

Story de Diego Matamoros en casa de Marta Riumbau Instagram

Quizá el detalle más relevante para contextualizar la cita de la expareja sea el perro con el que comparte escenario Diego Matamoros. Se trata de su mascota, la cual ha estado también al lado de Marta Riumbau, ganándose su cariño. Tras la ruptura, como si de un hijo se tratase, acordaron algo así como una fórmula para que pudiesen disfrutar de su compañía, aunque el amor entre ellos se terminase. Vivieron una temporada juntos, pero después él abandonó el que fuese su nidito de amor. Eso sí, como se ha demostrado ahora, regresa con cierta regularidad. Unos piensan que esto es la prueba de que podrían estar cerca de retomar su romance, ahora que faltan semanas para que la influencer dé a luz a su hija. Otros, sin embargo, recuerdan las palabras de ella al confesar que “nos llevamos muy bien, tenemos muy buena relación y compartimos perro. Yo echo mucho de menos a Amarok, lo criamos juntos, me lo trae, está conmigo”, reconocía a los micrófonos de ‘Europa Press’. A la vez que quiso defender con naturalidad su amistad con su ex: “Al final una persona con la que has compartido un tiempo de tu vida, en mi caso dos años, al no ser que haya pasado algo monumentalmente malo, por qué no voy a tener buena relación. Súper felices los dos”. Al menos ambos sonríen en sus últimas fotos, esas que hacen creer que han vuelto.