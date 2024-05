Las 'influs' aplauden la valentía de Marta Riumbau: “Nos ha dado un ejemplo a todos de amor y de libertad”

Marta Riumbau se ha convertido en la primera influencer en ser madre soltera. “Ha llegado el momento y no pasa nada por hacerlo sola. Estar soltera no significa estar sola, tengo familia y amigos”, explica. Sus compañeras de trabajo definen su atrevimiento como un acto de valentía y no dudan en que será una “madraza”.

“Nos ha dado un ejemplo a todos de amor y de libertad”, señalan. El acto de Marta de comentar su embarazo y su decisión por redes es aplaudido por el resto de creadoras de contenido como Anna F. Padilla que comenta la importancia de hablar sobre temas que le suceden a todo el mundo y están a la orden del día: “Hay muchas mujeres en situaciones igual que ella”. Una inspiración, según Iera y Laura Escanes, para toda esa gente que no se atreve y quiere hacerlo, poniendo su granito de arena al contar y normalizar su historia. “La admiraba y ahora creo que la admiro incluso más”, sentencia.

“Marta es una tía super valiente, es una crack, es una luchadora. Me parce un ejemplo de todo, laboralmente, personalmente”. Anita Matamoros explica que cuando se lo contó casi le da un “parraque”. “Empecé a saltar de alegría”, la ‘influ’ comenta que conocía la ilusión de Marta por ser mamá. “Muy feliz por ella. Me encanta que mis amigos tengan hijos. Adoro a los niños pequeños para un rato, yo los disfruto”.

Un sueño que también conocía Escanes y unos pensamientos que había compartido con Violeta hace tiempo. “Marta se lo merece mucho. Es una persona muy bonita, tiene un interior muy bonito", explica Raquel Reix, “ese bebé va a tener una suerte enorme”, continúa. “Se nota esa felicidad cuando lo comparte, lo contagia”, señala Laura Escanes.

Tras cuatro meses y medio ha hecho pública la noticia a través de sus redes sociales, ocultando su sorpresa hasta a sus mejores amigas del mundo influencer. “He estado de viaje y de fiesta con ella y no me he dado cuenta de nada. Se encuentra mal dos meses seguidos y yo no me doy cuenta, soy una empanada”, comenta Anita Matamoros.

Lo que ninguna de ellas duda es que querrá mucho a su bebé. “Estoy super feliz por ella, creo que va a ser una buena madre”, opina Anna Padilla. “Estoy super orgullosa y emocionada. Va a ser una madraza. Ahí voy a estar a su lado”, explica Iera. Raquel Reix tampoco lo duda: “Marta seguro que va a hacer el mejor trabajo del mundo y va a ser una madraza”. “Esa personita que va a venir, tiene que estar orgullosa de la mami que tiene porque es una mujer absoluta”.

Muy emocionada se ha tomado la noticia Elena Gortari que ha contado que lloró con el vídeo y se ha declarado fan absoluta de la creadora de contenido desde que inició su andadura en redes sociales: “Lo ha hecho muy bien, ha hecho diario y quiere mostrar todo lo que hay detrás”.

Los tiempos cambian y las familias también. Las mujeres del mundo influencer lo tienen claro: mejor sola que mal acompañada. “Creo que no hay nada más bonito que alguien que desee tanto ser madre”, comenta Anna Padilla. “El fracaso es emparejarte y reproducirte con quien no debes”, comenta Violeta.

La familia y los amigos de Marta están muy contentos por la noticia y apoyando a la mamá en cada novedad: “Es un bebé que tendrá muchísmos tíos y tías y va a ser super querido, amado y deseado”. La vida de las ‘mamisinfluencers’ está repleta de eventos y viajes entre rutinas de niños, por lo que recomiendan tener esas manos a disposición.