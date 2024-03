Diego Matamoros trae malas noticias tras ser operado: “Las cosas no van como querría”

Diego Matamoros no puede más con tantos reveses de salud. Su entorno está muy preocupado porque no consigue recuperarse de las dolencias que le han llevado en numerosas ocasiones a quirófano en los últimos meses. También sus fieles seguidores, que una vez más se han topado con malas noticias en sus redes sociales en su lucha por la afección degenerativa que le impide recuperar la normalidad en su vida. Y es que lleva mucho tiempo alejado del foco mediático y tan solo copa titulares por su delicada situación, como así vuelve a suceder, tras reconocer que “las cosas no van como yo querría”, tras visitar la consulta de su médico para una revisión rutinaria para mantener controlada su enfermedad: la espondilolistesis degenerativa.

Diego Matamoros en el hospital Instagram

El hijo de Kiko Matamoros, a sus 37 años, está centrado en recuperar su salud. Por eso debe estar en constante contacto con su médico, del que tan solo habla maravillas, pese a su nuevo revés. “Hoy he ido a ver a mi doctor. Es una eminencia en su campo, pero es más grande como persona. Para todos los que estáis pasando por algo parecido y que hablamos de vez en cuando, siempre os lo recomiendo. Es más, más de uno ya lo conocéis y también habláis maravillas de él. Cuando el doctor que tienes enfrente es algo más que un doctor, se ve la calidad humana y profesional”, compartía el influencer, tratando de ayudar a otras personas que sufren su misma enfermedad. Esa que a él le ha hecho entrar en quirófano hasta en tres ocasiones en muy poco tiempo.

“Me ha tocado revisión, he pasado por quirófano y me he metido el combo de radiofrecuencia y corticoides. Como las otras veces, estoy bastante jodido, aunque hoy la pierna la tengo bien. Llevaba diez días bastante complicados y con bastantes dolores”, explicaba el pasado mes de agosto Diego, que ahora, tras una nueva revisión de su intervención, ha dado la mala noticia de que “las cosas no van como yo querría”. Aunque no ha querido entrar aún en más detalles, parece que el pronóstico no es bueno y teme que podría necesitar la que sería su cuarta operación en poco más de un año por la misma dolencia.

La espondilolistesis degenerativa que padece Diego Matamoros le está suponiendo un auténtico calvario. Es normal, dado que le provocan fuertes dolores e incluso angustiosas “crisis paralizantes” que le obligan a someterse a operaciones rutinarias “cada dos o tres meses”, como él mismo ha detallado a sus fans. Su enfermedad es crónica e incide en la columna con el desplazamiento de las vértebras, que puede terminar presionando la médula espinal o los propios nervios de tan delicada zona. Conllevan un gran dolor y le impiden llevar una vida con normalidad. Por fortuna tiene a su novia, la influencer Marta Riumbau, a su lado para ayudarle y hacer de sus días algo más llevaderos.