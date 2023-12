Diego Matamoros, de nuevo operado: sus divertidas ocurrencias bajo los efectos de la anestesia

La salud de Diego Matamoros vuelve a ser motivo de preocupación para sus seguidores, que parecen estar ya acostumbrados a sus baches que terminan con paso por el hospital. Desde hace un tiempo, el hijo de Kiko Matamoros está encadenando problemas médicos que mantienen a sus seres queridos en vilo, como así también sucede con sus fans en las redes sociales, que una vez más se han asustado al conocer de su nuevo ingreso clínico. Así, el influencer ha compartido vídeos en los que se muestra tumbado en la camilla de un hospital, informando de que ha pasado de nuevo por quirófano, aunque resta hierro al asunto haciendo gala de su buen sentido del humor, para así tranquilizar a sus fieles.

Diego Matamoros en el hospital Instagram

Diego Matamoros ha tenido que someterse a una operación de espalda, como así ha ayudado a informar también su novia, Marta Rimbau, quien le ha acompañado durante todo el proceso: “Le han hecho una intervención en la espalda. Esto justo ha sido después. Está bien, como podéis ver. Dice que tengo yo peor pinta que él”, dice divertida por las situaciones que está viviendo en el hospital al lado de su chico, aún bajo los efectos de la anestesia y con comentarios que les están haciendo reírse mucho, pese a la delicada operación a la que ha sido sometido. Pero parece que su paso por quirófano ha sido un éxito y optan por ponerle buena cara al mal tiempo, en este caso, a las adversidades médicas.

“¿Sabes que me han metido ketamina? ¡No! La droga zombi, fentanilo. Quizá me quedo ahora… Ya lo he probado. Mira, ahora puedo sangrar y joderte el lino”, bromea el concursante de realities en uno de los vídeos compartidos por stories para dejar claro a sus fans de Instagram que está muy bien tras su operación. Y tanto, pues con su novia se ha echado muchas risas, aunque ella ha tenido que hacer frente a la tarea “más glam”, que para ella es ayudarle con el orinal. Mientras tanto, el protagonista tiene sus propias preocupaciones: “Me han dicho que no me puedo tatuar más. Me van a rajar. Me pueden salvar la vida. Así estoy, ¿qué voy a hacer? Me va a dar un ataque. ¿Te quieres tumbar tú? Tienes peor pinta que yo. Tonto es el que dice tonterías, eso lo decía Forrrest Gump”, decía Diego despertando las carcajadas de su chica ante sus disparatadas ocurrencias fruto de la anestesia.

Story de Diego Matamoros Instagram

Bromas aparte, Diego Matamoros más tarde ha querido tranquilizar a sus seguidores de las redes sociales. Lo ha hecho detallando que se encuentra tan bien tras ser operado de la espalda, que incluso por la tarde iba a recibir el alta hospitalaria para continuar con su recuperación desde la comodidad de su hogar. Y así hizo cuando anunció que “ya estoy en casa, os dejo a continuación unos momentos después de llegar de quirófano que me ha grabado ‘La Rainbow’. Gracias a todos por los mensajes”, se despedía el joven antes de centrarse en cuidarse, para compartir los jocosos momentos vividos en la habitación del hospital cuando aún estaba bajo los efectos de la anestesia y que tanto juego ha dado.