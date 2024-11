Las diez frases que no te puedes perder de la visita de Almeida a "El Hormiguero"

José Luis Martínez-Almeida acudió anoche, 19 de noviembre, a "El Hormiguero" de Pablo Motos. Allí, el alcalde de Madrid confesó, sin filtros, cómo es su vida con su esposa, Teresa Urquijo.

Estas son las diez confesiones que hizo el alcalde:

1- Fiel seguidor del Atlético del Madrid, su mujer, Teresa, "es muy madridista. El problema es cuando lleguen los hijos. Ahí es cuando vamos a tener los problemas de verdad", apuntó en tono de humor.

2- Pero, además, reveló que "si yo me pongo una camiseta del Real Madrid, mi madre baja del cielo y me da un bofetón".

3- Sobre las habilidades culinarias de la pareja, Almeida destacó que "entre los dos no sumamos un huevo frito".

4- Y no solo eso, el alcalde reconoce que "ella es latina plus, porque tira más de latas que yo".

5- En un intento porque sus dotes culinarias cambiaran afirma que "mi suegra nos regaló un robot de cocina, pero sirve lo mismo que un jarrón, de objeto decorativo".

6- Uno de los aspectos desconocidos de su relación, cómo se conocieron, quedó desvelado ayer: "Fue en una feria de arte, donde iba a entregar unos premios [...] Luego nos encontramos por casualidad una segunda y tercera vez y tomó ella la iniciativa". Me pidió mi número de teléfono y yo le di mi mail. Ella le escribió y él le dijo que tenía todos los días libres de la semana para ella. "Ahí no lo hice mal", reconoce.

7- Almeida se reconoce felizmente casado y asegura que "estar a la altura de Teresa era difícil. He aprendido cosas como vestirme a oscuras porque yo madrugo más y me visto sin encender la luz para no despertarla…pero me voy feliz".

8- Recordando el momento chotis viral de su boda, Almeida asegura que "lo ensayamos solo una hora y fue el momento más maravilloso de la boda, bueno, además de la ceremonia que es otra cosa, y espero que ella tuviera la misma sensación. Me sentí como si estuviéramos solos. Solo la veía a ella y ella a mí".

9- Las manías del alcalde: "Yo llego a una comida o cena y tengo que colocar los cubiertos, los platos y los vasos en línea, como a mí me gusta, pero también en las cenas de gala del Palacio Real lo hago".

10- El último detalle romántico que le hizo a su mujer fue "retirar el tendedero que tenemos en medio de casa con la ropa tendida en medio de la cocina". Pero lejos de alegrarle a Urquijo, ella le preguntó "¿te sientes culpable por algo?".