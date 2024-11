De su matrimonio con Teresa Urquijo a sus deseo de formar una familia: el lado más personal de José Luis Martínez-Almeida

José Luis Martínez-Almeida se sienta esta noche en "El Hormiguero" con Pablo Motos. El alcalde de Madrid vuelve al programa de Antena 3 para hablar sobre política, su gestión en la capital, sus próximos retos y comentar la actualidad.

Más allá de ser el alcalde de Madrid, la figura de José Luis Martínez-Almeida suscita una gran interés mediático y su relación con Teresa Urquijoha acaparado todos los titulares de la crónica social de nuestro país desde que comenzó su noviazgo con la analista a mediados de 2023.

Boda de José Luis Martínez-Almeida y Teresa Urquijo Jesús G. Feria La Razón

La pareja pasó por el altar el 6 de abril de este año y su boda fue todo un acontecimiento social. La abuela de la novia, Teresa de Borbón-Dos Sicilias y Borbón, es prima de Don Juan Carlos y gran parte de la realeza española asistió al gran enlace matrimonial.

Ser padres, su nuevo objetivo

José Luis Martínez-Almeida y Teresa Urquijo acaban de celebrar los 7 meses de casados y este año disfrutarán de sus primeras navidades como marido y mujer. Desque que dio el "sí, quiero", el alcalde de Madrid ha expresado en varias ocasiones sus deseos de formar pronto una familia y convertirse en padres de su primer hijo en común.

Teresa Urquijo y Almeida de vacaciones. @martinez_almeida

En en el podcast de Vicky Martín Martín Berrocal, Almeida se sinceró sobre su futura paternidad. "No puedo tardar mucho, a ver si voy a ser padre abuelo (...) Nosotros ponemos de nuestra parte, pero esto nunca se sabe (...) Me hubiese gustado ser padre hace más tiempo, porque por una pura cuestión biológica me voy a perder muchas cosas de mis hijos (...) No voy a vivir muchas cosas que mis padres vivieron conmigo. Ojalá llegue a los 94 años y pueda disfrutarlo, aunque no podré disfrutarlo en las mismas condiciones", declaró.

De momento, el matrimonio está exprimiendo al máximo sus primeros meses como casados y conforman una de las parejas más seguidas y consolidadas del panorama nacional. En más de una ocasión, Almeida le ha dedicado alguna que otra romántica declaración de amor a Teresa en Instagram y siempre se deshace en halagos hacia la analista, la mujer de su vida.