La doble cara de Carmen Borrego, una loba con piel de cordero

Se apellida Borrego pero es una loba con piel de cordero. Carmen, la hija menor de la fallecida María Teresa Campos, defiende a capa y espada sus exclusivas, no suele hablar con los periodistas si no hay un cheque por medio o está en los programas que le pagan. Así sucedió esta semana cuando se encontraba comiendo con su marido José Carlos y una pareja de amigos en un restaurante madrileño. Le salió la vena aguerrida nada más ver a varios reporteros que se acercaban a la terraza donde ella estaba. Se levantó exhibiendo un comportamiento un tanto “agresivo”, increpando airada a los periodistas, con malos gestos y un enfado fuera de lo normal. Parece incapaz de dialogar sin cabreos absurdos que demuestran el genio que lleva dentro.

Carmen Borrego y José Carlos, su marido GTRES



Como saben nuestros lectores, la Borrego será una de las concursantes en la nueva etapa de “Supervivientes”, y tiene prohibido por contrato conceder cualquier tipo de entrevistas, lo que no significa que deba enfrentarse a todo aquel reportero que intente sacarle unas palabras. El próximo siete de marzo iniciará su aventura en el concurso isleño y ya veremos si en Honduras le sale la misma mala “leche” que en Madrid, o consigue dominar sus impulsos si alguien no es de su “cuerda”.



Se ha publicado que Carmen podría cobrar alrededor de diecisiete mil euros semanales mientras permanezca en la isla, una cantidad considerable, pero mucho menor que la que percibían otros participantes de renombre en anteriores ediciones.

Carmen Borrego Gtres



Los que conocen bien a la hermana de Terelu Campos saben que detrás de las cámaras tiene un cierto aire de prepotencia, tal y como nos asegura una persona que estuvo a sus órdenes en uno de los programas que dirigió en el pasado: “Cuando se enfada es mejor estar lejos y no acercarse a ella. Es muy autoritaria”. Si logra mantenerse en el concurso hasta el final pasará tres meses alejada de su marido, sería la primera vez que pasan tanto tiempo separados, ya veremos si José Carlos abandona su anonimato y acude al plato del programa para defender a su esposa. En Honduras tendrá a uno de sus mejores amigos, Kike Calleja, ex de Terelu, como aliado. El periodista está muy ligado a las hermanas Campos, de eso no cabe la menor duda.