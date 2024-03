Doritos prescinde de Samantha Hudson por unos tuits ofensivos de 2015

La marca Doritos ha dado por finalizada su colaboración con Samantha Hudson por unos tuits ofensivos que esta publicó en 2015 y que han provocado que algunos usuarios de las redes sociales boicotearan la marca. Ante las críticas, la activista trans ha querido dar una explicación al porqué de aquellos mensajes.

Estos son algunos de los mensajes de Hudson publicados en Twitter que han causado polémica: "Quiero hacer cosas gamberras, como meterme a una niña de 12 años por el ojete" o "Acabo de pasarle la lengua a mi prima pequeña por la vagina y me ha sonreído. Los más pequeños también merecen placer". Este último, Hudso ha negado su autoría.

"A pesar de haberlos escrito cuando era menor, en un contexto donde la tónica general de las redes sociales era hacer el humor negro más bruto y desorbitado que pudieras, y tratando de llamar la atención con temas muy desafortunados, creo que son comentarios totalmente fuera de lugar, desagradables y ofensivos", ha explicado ahora.

Además ha justificado que no escribió esos mensajes de forma seria y que no reflejan su opinión. "Pretendía ironizar con el posicionamiento más extremo y opuesto a la postura ética y moralmente correcta con respecto a esos temas", ha señalado, y añade: "No pienso así y no pensaba así entonces".

Por otro lado, la activista ha declarado que se trata de una campaña que pretende arrematar contra su "identidad de género" y que se está generando polémica para acusarla de "pederastia".

«Me responsabilizo de lo que escribí, pero no puedo evitar expresar también lo injusto que me parece que se esté juzgando de forma tan desorbitada a una persona por unas publicaciones que hizo hace nueve años cuando aún era menor de edad», ha concluido su defensa.