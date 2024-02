Jorge Javier Vázquez responde a Pablo Motos por no invitarle a ‘El Hormiguero’

Jorge Javier Vázquez ha demostrado durante su carrera frente a las cámaras que no tiene pelos en la lengua y que toda opinión que atesora la comparte con el público. Ante la falta de proyectos en televisión y a la espera de su regreso estelar en ‘Supervivientes’, ha encontrado en su blog en la revista ‘Lecturas’ el canal perfecto en el que plasmar lo que piensa sobre la actualidad y, de paso, responder los dardos que recibe o enviar él mismo nuevos con los que animar un poco el panorama patrio. Así lo ha vuelto a hacer al no dejar pasar la oportunidad de contestar a Pablo Motos, quien fuese su rival en el 'Access prime time' durante las pocas semanas que duró su duelo, resultando vencedor el presentador de ‘El Hormiguero’ de Antena 3. Y es que éste ha dejado claro que no entrevistaría al de Badalona en su programa.

Pablo Motos, presentador de 'El Hormiguero' Atresmedia

La semana pasada, Pablo Motos acompañaba a Isabel Preysler a un acto público con motivo de la inauguración de un nuevo centro de estética. Aquí, lejos de su habitual zona segura, el presentador se enfrentó a la pregunta de si estaría dispuesto a llevar a Jorge Javier Vázquez a su programa para una de sus entrevistas. Él lo tenía muy claro en su respuesta: “En un principio, no creo que sea un perfil para que yo le entreviste, pero tampoco lo descarto”. Ahora el turno de palabra lo tiene el aludido, que no ha tenido reparo alguno en aprovechar su espacio en el kiosco rosa para responder.

“Creo recordar que sucedió a principios de la semana pasada. Durante la inauguración de un centro de belleza. Fue en ese lugar, si no me equivoco, donde le preguntaron a Pablo Motos por mí y contestó que no le motivaba nada sentarme en su programa para que me entrevistara”, comenzaba a abrir el melón Jorge Javier Vázquez. “Sinceramente, Pablo: no entendí tu respuesta. Desaprovechaste la oportunidad de tener un invitado a tu altura”, sentenciaba el presentador de Telecinco, que en breve regresa a la parrilla con ‘Supervivientes’, aunque no tenga un hueco reservado para brillar en ‘El Hormiguero’.

Jorge Javier Vázquez Instagram

¿Qué piensa del ‘Zorra’ de Nebulossa?

Pero, puestos a opinar, Jorge Javier Vázquez continuó desgranando lo que piensa más allá de lo dicho por Pablo Motos. Por ejemplo, sobre la polémica elección de Nebulossa y su himno ‘Zorra’ en Benidorm Fest para representar a España en Eurovisión 2024. “Me gustó mucho St. Pedro y su canción. Me emocionó su actuación, me tuvo al borde mismo de la lágrima”, también tenía buenas palabras para otra candidata, Angy Fernández, al reconocer que “todos queremos a Angy, porque no hay más que verla en un escenario para vibrar con su talento y con el compromiso que tiene con su profesión. Disfruta cantando y entiende muy bien qué significa ser artista, porque ella lo es”.

Nebulossa con 'total look' en negro. Gtres

Pero, ¿y de los ganadores? Reconoce que “me gusta la canción ‘Zorra’. Nos vamos a hartar de cantarla y bailarla. Con Eurovisión tengo pocas dotes para la clarividencia. No controlo el cotarro. Confesión: no me gustó Chanel en el Benidorm Fest y luego me impactó en Eurovisión. Creo que uno de los principales problemas que tiene Nebulossa es que sus miembros tienen pocas ganas de Eurovisión. A simple vista les falta hambre de certamen y los veo poco enérgicos a la hora de enfrentarse a la durísima promoción que les espera. Tengo mis dudas, pero como he escrito antes, me he convertido en un santón y acepto que me puedo equivocar de cabo a rabo”, confiesa.