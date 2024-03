Jorge Javier vuelve a "Supervivientes" con una inesperada proposición a Isabel Pantoja

Faltan menos de 24 horas para el esperado regreso de Jorge Javier Vázquez a la pequeña pantalla. El presentador vuelve por la puerta grande a Telecinco como presentador de "Supervivientes" después de una larga temporada alejado de la televisión. Desde la cancelación de "Cuentos Chinos" en septiembre de 2023 no ha pisado un plató y se ha tomado unos meses de descanso, alejado del foco mediático.

Jorge Javier Vázquez afronta esta nueva etapa con ilusión, feliz de poder capitanear de nuevo este formato que tanto adora y que tantas alegrías le ha brindado a lo largo de los años. Con motivo de su vuelta, el catalán le ha dedicado su último blog en "Lecturas" al concurso, haciendo un repaso de su trayectoria como presentador de "Supervivientes" y lanzándole una inesperada proposición a Isabel Pantoja. La primera edición que presentó fue la que tuvo como participantes a Kiko Rivera y Rosa Benito, casting que él mismo ha categorizado como "apoteósico".

La última imagen de Isabel Pantoja con sus dos hijos tuvo lugar a su regreso de Supervivientes

"Isabel Pantoja entró por teléfono para animar a su hijo en una noche que estaba a punto de abandonar". Tal y como ha recordado, esto supuso el fin a una "época de fortísimos desencuentros entre la cantante y Mediaset que culminó con una histórica visita a plató". "Luego entre Pantoja y Mediaset, como siempre, hubo de todo: buenos momentos, malos y regulares. Pero ese año la luna de miel con la cadena era tan dulce que Pantoja y yo dimos las Campanadas desde la Puerta de Sol", ha rememorado.

"Luego todos nos peleamos y nos volvimos a reconciliar y ahora no sé en qué punto estamos pero yo siempre he sostenido que Mediaset e Isabel Pantoja están condenados a entenderse", ha expresado sobre la actual relación de la tonadillera con la cadena. Tras esto, le ha lanzado una proposición: "Con Isabel –"Maribel" cuando nos tratábamos– no me llevo desde hace la tira. Pero estoy convencido de que nos volveremos a encontrar. Tenemos una colaboración profesional pendiente. Nuestro propio reality. Ahí lo dejo". ¿Qué habrá pensado la cantante al leer el último blog de Jorge Javier? ¿Aceptará esta oferta televisiva del presentador?