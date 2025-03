Dot-Campuzano: binomio de éxito pijo-emiratí del nuevo Cortefiel

Esta semana saltaba la noticia, aunque la operación se cocía a fuego lento desde hacía meses. Uno de los fondos soberanos del Reino de Emiratos Árabes adquiría el 67,91 por ciento de Tendam (ex Cortefiel) a través de Multiply Group, una sociedad participada por International Holding Company, uno de los mayores fondos soberanos del mundo. La operación se cerró con la compra de las acciones de la empresa a los fondos CVC y Pai por una cantidad cercana a los 1.000 millones de euros, según fuentes del sector. La compra supone, de facto, la entrada de la familia real de Abu Dabi en el mundo de la moda por la puerta grande en nuestro país. Hablamos de una realeza que tiene al frente al Khalifa bin Zayed Al Nahyan, jeque de Abu Dhabi, presidente de los Emiratos Árabes Unidos desde 2004; y de Mohammed bin Rashid Al Maktoum, jeque de Dubái, primer ministro y vicepresidente desde 2006.

Looks desfile Pedro del Hierro. Gtres

El éxito es mayor teniendo en cuenta de que se trata de la primera incursión del mundo árabe en el sector de la moda a nivel internacional. En la decisión de invertir han tenido mucho que ver dos de los hombres más influyentes del momento en el mundo de las finanzas a nivel internacional. Son José María Dot y Manuel Campuzano Gómez-Acebo, y han sido clave a la hora de convencer a la familia real de Abu Dabi para que invirtiera en la compra de la empresa propietaria de marcas de éxito como Cortefiel, Springfield, Women´s Secret o Pedro del Hierro. Y no a nivel testimonial sino convirtiéndose en el mayor accionista de la empresa. Pero, ¿quienes son estos dos visionarios con capacidad de persuadir con su consejo a la mismísima Casa Real de Emiratos Árabes? Pudiera parecer a simple vista que son dos jóvenes con talento, pero lo cierto es que son dos senior, de buenas familias, que llevan años trabajando en los países árabes. Con una experiencia de 16 años en Emiratos Árabes Unidos, José María Dot ha sido uno de los artífices de la operación. Dot ocupó hasta el pasado mes de enero el cargo de director de inversiones de Multiply Group, la gestora con sede en Abu Dabi, a través de la cual se ha llevado a cabo la operación. Tras estudiar en el IESE Business School de Madrid y la Universidad de Navarra, se mudó a Emiratos Árabes Unidos para trabajar como inversor senior en Multiply Group en octubre de 2022. Allí permaneció un año hasta ser ascendido a jefe de la oficina de inversión, donde se encargó de liderar el equipo de adquisiciones encargado del sector de la moda, la belleza, los medios de comunicación, la movilidad y la energía.

Su salida de la empresa en enero de 2025 no impidió que José María Dot participara en el tramo final de la operación ejerciendo como asesor externo del fondo emiratí. José María no podía ocultar su ilusión por el acuerdo en su perfil de Linkedin. Pese a no pertenecer ya a Multiply Group, Dot aseguraba sentirse «increíblemente orgulloso de esta transacción». Era algo así como una despedida a lo grande antes de emprender nuevos proyectos, ya que desde enero José María Dot dio el salto convirtiéndose en su propio jefe montado Right Capital Partners, una sociedad de inversión encaminada a su verdadera pasión: la música.

Apellidos con abolengo

Manuel Campuzano Gómez-Acebo, como José María Dot, tiene un perfil especializado en inversión. Su segundo apellido está eternamente ligado a los primos hermanos de los Borbón y Grecia. Tras estudiar en la Universidad Pontificia Comillas, cursó postgrado en The London School of Economics and Political Science. Tras entender que las finanzas eran lo suyo, realizó un master en Contabilidad, Finanzas y Desarrollo Directivo. Desde entonces, su currículum ha estado ligado a la consultora Multiply y a varias empresas dedicadas a la banca de inversión como Lazard (2014-2023), donde trabajó tras su paso por el Banco Santander o Deloitte, casa a la que estuvo ligado tres años. Pese a tener su lugar de trabajo en Emiratos Árabes, Campuzano también ha emprendido en nuestro país.

Sus operaciones no solo están en Oriente. Desde febrero de 2021 es socio junto a su hermano, Joaquín Campuzano Gómez-Acebo, en Riaño Capital SL, donde comparte tareas de administrador. La empresa, que está radicada en Madrid, se dedica al sector del real estate, centrando su nicho de negocio en la prestación de «servicios de asesoramiento y gestión de alojamientos turísticos de viviendas de alquiler». A diferencia de su amigo y compañero José María Dot, Manuel permanece a día de hoy en Multiply Group, en el departamento de Inversión Directa de la empresa.

Un modelo de Hoss Intropia, firma que forma parte del acuerdo de compra Gtres

Si los números hablan por sí solos, los de Tendam son sinónimo de éxito hasta el punto de convencer a los nuevos inversores en su inversión millonaria. No es para menos. El grupo de empresas que forma Tendam cerró el último balance contable correspondiente a 2023 con unos ingresos de 1.288 millones de euros, en lo que suponía un crecimiento del 6,5% con respecto al ejercicio anterior, con resultado operativo de 313,3 millones de euros, un 9,8% más que un año antes.

En el éxito de la empresa ha tenido mucho que ver el ejecutivo Jaume Miquel, CEO de la compañía. La sociedad se planteó el verano pasado salir a Bolsa pero, finalmente, aplazó la decisión. Poco después, los buenos resultados de la compañía, que encadenaba catorce trimestres consecutivos de crecimiento, atrajo la atención de sus nuevos propietarios, casualmente la realeza de Abu Dabi, que al haber alojado al Rey Juan Carlos I tras su marcha de España, nos resulta cada vez más cercana (y beneficiosa).