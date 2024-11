Durek Verret cobra 1.500 dólares la hora por sus sesiones virtuales

Desde que salió a la luz su relación sentimental con la princesa Marta Luisa de Noruega, los honorarios del chamán Durek Verret se han disparado a ritmo vertiginoso, y ya cobra mil quinientos dólares por sus sesiones virtuales pringadas de una hora.

Cuenta con clientes en todo el mundo, entre ellos personajes populares en Hollywood, como sin Gwyneth Paltrow, Rosario Dawson, Selma Blair o Nina Dobrev. Paltrow es, además, una de sus amigas más íntimas y fue quien eligió el anillo que Durek regaló a la princesa en el momento de pedirle matrimonio.

Norwegian Princess Martha Louise (C) and her partner, US businessman Durek Verrett (R) arrive at the boats that will transport them to their wedding celebration, in Alesund, western Norway, 30 August 2024. On 31 August, the Norwegian princess and her partner will get married at Hotel Union in in the village of Geiranger in western Norway. HEIKO JUNGE EFE/EPA

La prensa noruega está siendo demasiado crítica con el chamán, al que consideran un oportunista. Pero su esposa Marta Luisa, se casaron a finales de agosto de este año, siempre manifiesta que está muy enamorada de este hombre rodeado por la polémica, bisexual confeso y salpicado por distintos escándalos. La princesa no se deja influenciar por los consejos familiares que no dejan en buen lugar a su pareja, y no se ha pronunciado acerca de las acusaciones que se le imputan, la última relacionada con una presunta agresión sexual.

Según noticias procedentes del país nórdico, ni los reyes ni el círculo íntimo de Marta Luisa tienen intención de mantener una relación cercana con Durek. No es bienvenido en la Corte y le catalogan como personaje “incómodo”.

Mientras tanto, la díscola princesa sigue diciendo que su matrimonio es perfecto, que les une una gran espiritualidad, que sigue “hablando” con los ángeles desde que era una niña y que nadie va a separarla de su chamán.