Marta Luisa de Noruega y Durek Verrett hablan sobre su controvertida historia: "Hemos capeado muchas tormentas"

El próximo 31 de agosto Marta Luisa de Noruega y Durek Verret sellarán su unión en el pequeño pueblo de Geiranger, en Noruega, en un entorno impresionante entre montañas, fiordos y cascadas. En una entrevista con la revista "¡Hola!", el 25 de agosto, la princesa, cuarta en la línea de sucesión al trono, dijo: "Es un sentimiento increíble casarme con Durek y estoy muy feliz de que este día ya casi haya llegado. El entorno es magnífico, es uno de los lugares más bellos en los que he estado".

Desde que la princesa reveló en mayo de 2019 que mantenía una relación con Durek Verrett, describiéndolo como su "alma gemela", la pareja se ha enfrentado a numerosas críticas. Tras su matrimonio, el estadounidense se convertirá en el primer hombre negro miembro de una familia real europea. En su entrevista, la hija del rey Harald V destaca que "desde que conocí a Durek, las críticas se han duplicado. No me di cuenta de que había tantas capas de racismo hasta que lo conocí, las microagresiones y la percepción de que por ser negro no se puede confiar en él. Algunas amistades se perdieron en el camino, pero también hicimos otras nuevas". El romance de Durek Verrett con la princesa también hizo correr mucha tinta, y algunos acusaron al guía espiritual, muy popular en Hollywood, de charlatanería.

Ante todas estas críticas, el chamán destaca que "al principio me dolió. Tuve una crisis, una depresión. Parece que la propaganda es ahora el arma más eficaz. Mi trabajo sigue siendo tergiversado y si algo se repite en la prensa, la gente lo cree". Antes de concluir: "Martha y yo hemos capeado muchas tormentas, pero ahora sentimos que podemos hacer cualquier cosa juntas. Nos hizo más fuertes".