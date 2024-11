Durek Verrett, el chamán acusado de agresión sexual

La Casa Real noruega no gana para disgustos. El comportamiento delictivo de Marius Borg, hijo de la princesa Mette-Marit, ha situado a la familia real en el centro del huracán mediático. El hijo que de soltera tuvo la esposa del príncipe Haakon Magnus, fruto de su relación con el ex traficante de drogas Morten Høiby, ha acaparado desde este verano los titulares más sórdidos de la prensa local e internacional. El pasado mes de agosto Borg era detenido por presuntamente agredir a su novia. Según las investigaciones, el apartamento en el que ocurrió la paliza estaba completamente destruido y se encontró incluso un cuchillo en una de sus paredes, una prueba determinante en el caso.

Pero ahora es otro miembro de la familia el que hace tambalear los cimientos de la Corona en Noruega. El marido de la princesa Marta Luisa, Durek Verret,ha sido acusado por un hombre sueco de 49 años de presunta manipulación y agresión sexual, según revela el periódico noruego «Se og Hør». Los hechos ocurrieron hace diez años, por lo que la víctima no puede denunciar ya que han prescrito legalmente. Sin embargo, sí han salido a la luz algunos audios en los que el chamán habla sobre las «experiencias sexuales que tuvo con cinco clientes».

Los hechos se remontan a 2020, cuando la primogénita del rey Harald y la reina Sonia y el chamán ya mantenían una relación desde hacía un año. En los audios a los que ha tenido acceso el citado diario se escucha a Durek Verrett afirmar que «crucé una línea cuando (nombre de la víctima) se sacó el pene. Nunca debí haberle chupado el pene. Debería haberle dejado así y taparlo con la sábana. Pero terminamos la sesión. No tengo límites en ciertas áreas, pero no es algo que hago con todos los clientes. Paso la mayor parte de mi tiempo empoderando a la gente y hablando con el mundo sobre cuestiones importantes y problemas globales. Ahora mismo lo estoy haciendo en Noruega para las personas sin hogar».

El hombre que ha denunciado a Verrett es el sueco Joakim Boström. Ambos se conocieron en Nueva York, en 2015, y entablaron una relación de amistad. Era frecuente que salieran a tomar algo por la noche y mantenían largas conversaciones, lo que permitió a Boström conocer el carisma y la autoconfianza que mostraba el chamán. En «Se og Hør», Boström relata que, tras estirarse en la camilla de tratamiento, el chamán empezó a tocarle de manera inapropiada. «Quería que usara cada vez menos ropa. Luego dijo que tenía una especie de quiste cerca del pene y me preguntó si podía tocarme allí», asegura.

Aunque Joakim encontró algo extraña la actitud de Verrett no le dio más importancia. Tras el periplo en la costa este de Estados Unidos, la supuesta víctima se trasladó a vivir a Estocolmo, donde Durek le contactó para contratarle como representante. Boström accedió a darle una nueva oportunidad, pero en la capital sueca el tratamiento se convirtió ya en agresión sexual. «Empezó a tocar mi pene. Reaccioné violentamente y le grité: ‘‘¿qué crees que va a pasar? ¿Quieres que tenga una erección?’’ Le pedí que parara, pero no se rindió. Parecía decidido a persuadirme para que tuviera relaciones sexuales».

[[H2:«Violento y manipulador»]]

La presunta víctima ha querido alertar, en función de lo vivido, de las segundas intenciones con las que actúa el marido de la princesa Marta Luisa e incluso ha llegado a afirmar que la madre del chamán le considera un peligro. Joakim no denunció los hechos entonces pero sí le envió un mensaje amenazando con matar a Durek si volvía a acosarlo.

Ante tan graves acusaciones, la portavoz de Durek ha declarado a la revista noruega «Se og Hør» que «Joakim Boström era el agente sueco del chamán Durek, que fue despedido por tener una relación inapropiada con un miembro del personal. En lo que respecta a los servicios de Durek, a menudo extrae energía a través del sistema linfático en las zonas alrededor de las axilas y las ingles. Debido a que su trabajo implica varios métodos de curación, incluido el tacto, Durek cuenta con un documento legal que debe ser firmado por cualquiera que utilice sus servicios para protegerse de personas con malas intenciones (...)».

Aunque Boström no puede ya tener el respaldo de la Justicia, ya que según las leyes noruegas los hechos ya han prescrito, ha sido fundamental que sacara a la luz lo vivido en aquellos años para dar mayor credibilidad a lo que hace cuatro años dijo el ex novio del chamán, el masajista Hank Greenberg: «Es violento y manipulador».

El chamán Durek Verrett, autoproclamado «guía espiritual» y cuya madre tiene ascendencia noruega y antillana y su padre es de origen haitiano, asegura en su currículum haber ayudado a celebridades de Hollywood y a otros clientes en su búsqueda de sanación espiritual. Entre sus polémicas más sonadas, y que reveló en un pódcast, está que llegó a afirmar que estuvo muerto durante cuatro minutos. «Cuando me reanimaron sufrí una lesión en el cerebro. Estuve en silla de ruedas durante casi dos años y necesité diálisis durante ocho».

Creencias que, por otro lado, comparte con su esposa. Ambos han asegurado que en su vida pasada fueron Faraón y Reina de Egipto y Marta Luisa ha manifestado que tiene capacidad de comunicarse con animales y con espíritus. Ante ideas tan estrafalarias, en 2022 tomó la decisión, o se le sugirió, apartarse de la institución y dejar de utilizar el título de Alteza Real. Una decisión que fue muy criticada en el país ante la preocupante influencia que el chamán estaba ejerciendo sobre Marta Luisa. Asimismo, cuestionaron la legitimidad de las prácticas chamánicas en la Corona noruega. Desde un principio, la relación de la pareja ha sido objeto de escrutinio no solo por las disparatadas creencias de Verrett, sino también por las percepciones raciales y culturales.

«No quieren ver a un hombre negro en la Familia Real, porque nunca ha pasado. Es diferente cuando un hombre elige a una mujer de color porque es un hombre... pero que una princesa elija a un hombre de color, nunca se ha hecho en la historia, por lo que es muy difícil para las personas gestionar eso», afirmó abiertamente el chamán en sus redes. Pero fiel a sí misma y a sus sentimientos, Marta Luisa de Noruega no estaba dispuesta a que nadie se interpusiera entre ella y su novio, y no dudó en afirmar en redes: «tranquilos. No les corresponde elegir por mí ni juzgarme. No escojo a una persona para satisfacer a nadie, ni a las normas o encasillamientos que los demás tengan en la cabeza».