Duro golpe para Gonzalo Caballero, ex de Victoria Federica: muere su gran amigo Tango

Los que tienen mascotas saben que se puede llegar a querer a esos animales tanto como a las personas, y su pérdida se hace tan dura como la de cualquier otro buen amigo. Que se lo digan al torero Gonzalo Caballero, que en el pasado tuvo una relación con Victoria Federica de Marichalar. El diestro se ha valido de sus redes sociales para anunciar la muerte de su perro, Tango, un precioso pastor alemán del que se ha visto obligado a despedirse antes de lo previsto.

“Mi inseparable compañero. Jamás existirá un amigo como tú. No me puedo creer que te vayas tan pronto, pero en estos nueve años me has enseñado lo que es el amor de verdad. Ojalá las personas tuviésemos el sentido de la lealtad, de la nobleza y de la compañía que tú tenías. Llegaste en el último cumpleaños de papá y jamás podríamos haber imaginado el regalo que has sido en nuestras vidas. Siempre te amaré”, comenta Caballero junto a dos imágenes del can.

Como él mismo aclara, Tango supuso para él y el resto de su familia un soplo de aire fresco cuando su padre, Ricardo, perdió la vida. Falleció en 2017, con solo 52 años, víctima de un cáncer que le diagnosticaron demasiado tarde. “El día de tu duelo vi a grandes hombres llorar, ellos son quienes hablan de ti. Sus lágrimas de respeto y admiración, de cariño, abrazos que crujieron el alma. Palabras que fueron un premio para nosotros. Esa gran familia que tú creaste y de la que eres el motor de nuestro corazón”, dijo Gonzalo Caballero en su sepelio.

Tango ayudó al joven torero y al resto de la familia a superar la muerte del patriarca, un consuelo que estrechó aún más su vínculo y que hoy hace más doloroso su adiós.

Relación con Victoria Federica

Como se ha comentado anteriormente, a pesar de su exitosa carrera como torero, Gonzalo Caballero empezó a destacar entre la opinión pública por su relación con Victoria Federica de Marichalar. Estuvieron juntos un tiempo, pero finalmente el diestro decidió poner fin a su romance con la hija de la Infanta Elena para centrarse en su carrera. “He estado saliendo con Victoria unos meses, pero he tomado la decisión de no tener una relación seria porque quiero centrarme en mi profesión”, explicó en las páginas de la revista “¡Hola!”.

Victoria Federica y Gonzalo Caballero en una imagen de archivo

A pesar de la ruptura, entre ellos sigue habiendo buena relación y Caballero solo se ha referido públicamente a su ex con muy buenas palabras.