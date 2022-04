Gonzalo Caballero, ex de Victoria Federica, llora la muerte de su padre: “Cada día se te echa más de menos”

Gonzalo Caballero es uno de los toreros más reconocidos de la escena taurina, aunque, de cara a la opinión pública, es más recordado por su relación con Victoria Federica, la hija de la infanta Elena. Se trató de un breve romance que él mismo decidió romper para centrarse en su carrera en los ruedos, tal y como reveló durante una entrevista en la revista ‘¡Hola!’.

Hoy, el diestro recuerda a través de sus redes sociales uno de los peores momentos de su vida: la muerte de su padre, que falleció hace ahora cinco años. “Aún resulta imposible asimilarlo. Durante todo este tiempo, la gente trata de consolarte con frases hechas como ‘nadie muere mientras es recordado’ o ‘él está contigo desde ahí arriba’, infinidad de frases de ese estilo, pero que, con el paso del tiempo, las ves más absurdas”, ha comenzado lamentando el joven torero, junto a una imagen en la que aparece con su padre en una plaza.

“La única realidad es que, cada día, se te echa más de menos, que no hay día que tus amigos y tu familia no te recordemos y que el único deseo que hay dentro de ti es poder dar marcha atrás en el tiempo”, ha continuando escribiendo Gonzalo Caballero, a quien le hubiera gustado decir más “te quiero” a su padre: “Volver a vivir sabiendo que la vida es efímera, que aquello que no disfrutas no vuelve, que todos los abrazos que das y que todas las veces que dices ‘te quiero’ son pocas cuando ya no puedes hacerlo”.

Además, el torero ha querido recalcar la valentía de su padre a la hora de combatir la dolencia que, por desgracia, le quitó la vida. “Aquella pelea no cayó en balde y tu legado y forma de luchar ante aquella enfermedad es la que hace que día a día me levante y supere todo, solo por cumplir nuestra promesa. Estamos más cerca que nunca y ese es el único consuelo. Te quiero y te echo de menos, papá”, ha concluido un afligido Gonzalo Caballero.

Sus palabras llenas de sentimiento han conmovido a más de 8.000 seguidores de su cuenta de Instagram, incluida la propia Victoria Federica, que ha respondido con un ‘me gusta’ a su publicación. A pesar de su ruptura, es conocido que entre ellos sigue habiendo muy buena relación y que mantienen un vínculo de amistad. De hecho, recientemente, el torero se deshizo en halagos hacia la hija de la infanta Elena cuando coincidió con ella en un evento.

“Está guapísima y se merece lo mejor, y alguien a su lado que esté a la altura. Es una niña increíble y quiero lo mejor para ella y alguien que la cuide porque es una niña maravillosa”, señaló ante los medios .