El momento "tierra trágame" de Sara Carbonero

Sara Carbonero ha contado en el programa 'Martínez y Hermanos', al que asistió junto a su amiga este miércoles con su socia Isabel Jiménez, uno de los momentos en los que pasó más vergüenza en su vida. La periodista, recordó una caída que sufrió frente a las cámaras y que inmediatamente se hizo viral.

Sara Carbonero recordó una anécdota bochornosa Instagram

"Soy muy torpe", ha agregado. "Casi me mato, de verdad. Como ahora mismo", exclamaba entre risas. Después, la comunicadora explicó que tal y como sospechó en el momento de su caída, el tropezón se hizo viral gracias a Cristina Pedroche: "Si me ocurriera ahora me reiría, pero ahí estaba empezando y pensé que se haría viral. Y sí se hizo porque la reportera era , la quiero un montón y me vaciló un poquito, pero no pasa nada", recordando que se emitió en Sé lo que hicisteis.

Asimismo, Carbonero y Jiménez han revelado cómo se conocieron. Jiménez relató que acababan de ficharla en Telecinco y no conocía a nadie. "Me fichan y me quedo yo sola al mediodía en Informativos Telecinco y Sara se incorpora de vacaciones. Lo normal es que alguien nos hubiera presentado, vais a trabajar juntas y a compartir plató, pero no. Nadie nos presenta", ha contado, en un guiño a su amiga.

Por su parte, Carbonero quiso dar su versión, explicando que tiene "seis dioptrías en el ojo derecho y tres y media en el izquierdo. Eso influye. Veo muy mal y soy bastante tímida". Además, agregó que Jiménez también le "imponía".

Sara Carbonero e Isabel Jiménez. @amandapradob

Sara Carbonero e Isabel Jiménez tienen una amistad que perdura durante los años. Desde su coincidencia en Telecinco, las comunicadoras no se han separado e incluso han formado juntas una línea de ropa, Slowlove, que promocionan en sus redes sociales. De hecho, en el cumpleaños de Jiménez, Carbonero le sorprendió con una afectiva presentación: en una de las últimas felicitaciones de cumpleaños, Carbonero le dedicó a su amiga un tierno texto en el que muestra cómo es su amistad: «Te mereces una vida llena de sonrisas de vuelta, como la que tú dedicas a cada persona con la que te cruzas. De viajes, de bailes, de karaokes, de puestas de sol en Aguadulce, de chupitos a orillas del mar de Menorca después de la tormenta, de paseos por el Duero, de amor. De que tus hijos sepan la pedazo de mamá que les ha tocado. De éxito profesional porque te dejas la piel en cada proyecto y porque eres noble, honesta y buena. Y a poder ser, que todo esto yo lo vea cerquita porque no me imagino mi vida sin ti. Te quiero mucho, mi optimista preferida de tacones imposibles».