Dani Martínez seguirá en otoño presente en la televisión española

Este lunes 3 de junio, "Martínez y Hermanos"se despidió de Cuatro, pero lo hizo con la previsión de regresar en otoño. El formato, producido por Fremantle, ha sido renovado para una nueva temporada tras el éxito de su primera entrega en abierto. La noticia fue confirmada por Mario Briongos, CEO de Fremantle España, a través de su cuenta de Instagram: “En otoño... ¡Más!”, anunció Briongos, quien asumió el puesto de máxima responsabilidad en abril, sucediendo a Jaime Ondarza.

Buenos número en la televisión en abierto

Hasta el momento, Mediaset no ha hecho comentarios oficiales sobre la continuidad del programa, aunque la renovación es un hecho. "Martínez y Hermanos", presentado por Dani Martínez, prolongará así su segunda vida televisiva tras su paso inicial por Movistar Plus+. El programa debutó el 21 de abril de 2022, definido como un “gran show semanal” repleto de humor, música y diversión. En cada episodio, tres invitados famosos compartían confidencias, juegos y bromas con el carismático presentador leonés. Sin embargo, a finales de noviembre de 2023, tras cuatro temporadas, Movistar Plus+ decidió no renovar el programa, marcando su final una vez se emitieran las entregas pactadas.

Sorprendentemente, apenas un mes después, Mediaset decidió rescatar el formato, lo que también significó el regreso de Dani Martínez al grupo, después de haber dejado su puesto en "Got Talent" a principios de 2023. El programa se estrenó en Cuatro el 4 de marzo, convirtiéndose en una alternativa en el competido prime time de los lunes. Durante su primera temporada en Cuatro, "Martínez y Hermanos" emitió 14 entregas, logrando una media del 5.5% de cuota de pantalla, un resultado ligeramente superior a la media del canal en los últimos meses. Con su renovación, los seguidores del programa pueden esperar más risas, música y entretenimiento en otoño.