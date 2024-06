Cristina Pedroche confiesa en 'El Hormiguero' que duda de los pediatras: "He visitado al menos cinco"

'El Hormiguero' ha recibido a la carismática Cristina Pedroche, quien ha acudido para promocionar su primer libro titulado "Gracias al miedo". La periodista y colaboradora de 'Zapeando' ha compartido abiertamente su experiencia personal y los motivos detrás de su incursión en el mundo de la escritura.

Pedroche, conocida por su participación en diversos programas de televisión y sus memorables presentaciones durante las Campanadas, se ha sumergido en una emotiva conversación con Pablo Motos, en la que ha abordado temas como la maternidad, los miedos y la inspiración detrás de su libro.

La periodista ha revelado que el impulso para convertirse en escritora surgió de una "necesidad personal de comprenderse a sí misma y ordenar sus pensamientos". Después de dar a luz, enfrentó un período de confusión y ansiedad, lo que la llevó a "escribir como terapia". A pesar de sus reticencias iniciales, decidió compartir sus reflexiones más íntimas con el mundo a través de un libro para "poner un poco de orden en mi cabeza".

Durante la entrevista, Pedrochetambién ha compartido sus inseguridades y miedos, especialmente en relación con la maternidad. Confesó haber "estudiado intensamente sobre el parto debido al temor que le inspiraba". Aunque ha reconocido su "privilegio de tener acceso a información y recursos", ha destacado la importancia de "brindar un mayor apoyo a las mujeres durante el embarazo y el parto".

La presentadora compartió que aún no ha encontrado un pediatra adecuado para su hija. "He visitado al menos cinco", afirmó. Describiéndose como la "señora 'por qué'", ha explicado su deseo de comprender todos los aspectos relacionados con la salud de su bebé. Asimismo, relató una experiencia en la que un pediatra le dijo que "su leche no era suficiente para alimentar a su hija", lo que la llevó a buscar otro profesional que pudiera ofrecerle un enfoque más especializado en lactancia. En lugar de culpar a los médicos, ha señalado las deficiencias del sistema que "limita su capacidad para brindar un cuidado adecuado" debido a las largas jornadas laborales y la falta de tiempo para seguir formandose debidamente.

Por otra parte, Pedroche también abordó la dificultad de conciliar la famacon la crianza de su hija, destacando su deseo de proteger su privacidad y mantenerla alejada de los medios. "Desde el momento en el que se filtró la noticia yo ya me vine abajo e intenté refugiarme en mi casa", afirmó. También ha asegurado que nunca publica fotos de su hija y que odia que le saquen fotos si está con su pequeña, tras esto se ha emocionado y ha roto a llorar.