Elena Tablada... ¿enamorada?

Recién firmado su divorcio de Javier Ungría, la diseñadora no se cierra al amor. Eso sí, asegura que su futura, ¿o actual?, pareja debe cumplir una condición básica "tener empatía". Así en su última aparición pública en la presentación del espectáculo WAH, en Madrid, Elena Tablada ha confesado a los micrófonos de "Gtres" que "me apetece volver a una relación. Ahora es más difícil. Mi nivel es más difícil".

Elena Tablada en Nueva York Instagram

Pero no solo hizo esa confesión, la ex de David Bisbal. Además, Tablada aseguraba que su amor "no está en España, no es español", dejando entrever que su corazón ya está ocupado. Una buena noticia tras el duro proceso legal por su reciente divorcio, en el que logró la custodia de la hija que tienen en común.

Tablada ha comentado también la docuserie en la que ha participado. "Ha sido una docuserie sobre la importancia que tiene la terapia, ¿no? Y el autocuidado, la salud mental, el crecimiento personal. Era, más que nada, enfocado en eso. Yo sé que la televisión es como es y hay otros temas que pesan más que la salud mental, por desgracia, pero la finalidad de esa docuserie era eso", ha destacado a Gtres.