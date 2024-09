Elena Tablada, entre lágrimas, recuerda su relación con David Bisbal y señala a su madre: " Filtraba cosas a la prensa"

Elena Tablada vuelve a la pequeña pantalla en la segunda temporada de "Me quedo conmigo" de MTMAD. La empresaria protagoniza el nuevo documental de Mediaset después de su paso por el programa "Bailando con las estrellas", en donde se dará a conocer más en profundidad al gran público y desvelará detalles desconocidos de su pasado más doloroso y mediático, como su relación con David Bisbal.

Aunque no será hasta mañana cuando esté disponible el capítulo entero de Mitele, en los avances la televisiva se ha sincerado sobre cómo fue su ruptura con el artista y cómo vivió la sobreexposición mediática durante su noviazgo, incluida la desconfianza que le genera su madre, una de las encargadas en filtrar información a la prensa sobre ella. Entre lágrimas, Elena Tablada no ha podido evitar romperse al recordar este episodio de su vida.

"Fue una relación muy mediática. Que un país entero o medio mundo estuviera hablando de una persona que no era realmente yo...Me dolió mucho que no se me diera mi lugar", ha comenzado relatando la televisiva sobre su romance con Bisbal.

"Se empezó a enturbiar la relación con mi madre a raíz de mi historia con David. Todo el mundo llamaba a mamá para intentar sacar información… Filtraba cosas a la prensa", ha explicado. "¿Te pusiste límites?", le pregunta la psicóloga del documental a la empresaria tras esta declaración. "Sí, pero mi madre no entiende de límites", zanja Elena, de lo más tajante, señalando a su progenitora.

Naelé, su madre, también ha participado en este proyecto. "Yo quiero ayudarla, pero no me deja", ha declarado la madre de la diseñadora. Además, también ha opinado sobre la relación de Elena y Bisbal, asegurando que ninguno de los dos supo gestionarla bien. También ha opinado que ni su hija ni el artista supieron gestionar bien su relación. "Lo que me crea desconfianza de ti es que cuando haces las cosas me lo ocultas", finaliza la televisiva, refiriéndose a su madre.