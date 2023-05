Elena Tablada, incrédula, advierte a Javier Ungría antes de su cara a cara en los tribunales

Elena Tablada va a por todas en su lucha judicial contra su exmarido, Javier Ungría. Tras salir a la luz que la diseñadora habría demandado a su ex tras no llegar a una cuerdo en su separación, la protagonista ha asegurado que lo único que busca es "lo mejor para sus hijas" con el fin de que "estén juntas".

Elena Tablada durante el photocall del desfile de Fernando Claro en la MBFW en Ifema, Madrid (España) Raúl Terrel

El empresario, que siempre se ha mostrado prudente con los medios de comunicación, ha acusado recientemente a Tablada de "utilizar estrategias" cuando habla de las niñas de cara al juicio en el que pronto se verán las caras para llegar a un acuerdo por la custodia de la hija que tienen en común.

Javier Ungría y Elena Tablada GTRES

Sin poder dar crédito a lo que este ha dicho, la ex de David Bisbal ha reaccionado a las palabras de Javier, poniendo en duda que él haya dicho eso pero que "obviamente no es cierto" que esté usando a Camilla en su batalla legal, y dejando claro que ella "no va a luchar por nada". "Luchar es una palabra y yo solo quiero lo mejor para mis hijas" ha reiterado, zanjando así las especulaciones sobre sus intereses económicos a la hora de llegar a un acuerdo de separación.