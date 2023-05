Elena Tablada sobre Javier Ungría: "Voy a por todas, me he enterado de muchas cosas"

Según publicó la revista "Semana", Elena Tablada interpuso una demanda contra su ex pareja, Javier Ungría. En el juicio que tienen pendiente se solucionarán las diferencias económicas tras su separación. Según confirmó el círculo más cercano de la diseñadora "ella le va a pedir todo el dinero que pueda para no perder su calidad de vida".

Elena Tablada reapareció ayer jueves en un evento publicitario de una conocida marca de gafas, de las que es imagen Victoria Federica, y allí ha revelado que "me han engañado mucho en este último tiempo". Además, ha asegurado que "creo en la Justicia. En la Justicia, en Dios y en el Universo" y que "no me arrepiento de nada de lo que he hecho en mi vida porque gracias a todo lo que me ha pasado soy la persona que soy ahora mismo".

Decepcionada por la relación con su ex, asegura que "nada de lo que se ha enterado ahora sirve de nada, ya que es a toro pasado". Tablada piensa ahora en lo mejor para sus hijas y sobre todo "que estén juntas", ha asegurado.