Elisa Mouliaá moviliza a las víctimas de Íñigo Errejón: “No tengáis miedo. Estamos unidas”

Elisa Mouliaá ya no tiene miedo. Durante mucho tiempo ha guardado silencio sobre lo que ahora denuncia que le hizo Íñigo Errejón. Un durísimo testimonio presentado en público y también en sede judicial, habiendo sido aceptada a trámite, al igual que ha sucedido con la interpuesta por Aída Nízar. El ya expolítico emitió un comunicado excusando su baja por motivos personales, mientras por fin las víctimas toman la palabra. Así se ha presentado de nuevo la actriz, que dice no tener miedo ante los micrófonos de ‘Vamos a ver’. A pie de calle, la intérprete reconoce no estar atravesando un buen momento personal por la desmedida atención mediática generada por la polémica, pero comprende el revuelo y se arma de paciencia a sabiendas que el proceso judicial será largo, paralelo al juicio público.

Ésta es la carta con la que Íñigo Errejón ha dicho adiós a la política Europa Press/La Razón

“La gente tiene derecho a cuestionar y hablar, la denuncia ha sido pública. Aunque me parece fuerte que la gente se tome la licencia de faltar tanto al respeto, sobre todo sin rigor. Sin leerte la historia bien”, se quejaba Elisa Mouliaá, que desde que salió a la palestra pública denunciando lo que define como “acoso sexual” por parte del exportavoz de Sumar ha recibido un tsunami de críticas. Las que más le han dolido son aquellas que han venido por parte de otras mujeres, que ponen en duda la veracidad de su testimonio: “Piensen que esto se hace por fama, ¿a costa de qué? Tengo una hija y tenía mi vida solucionada”. Y es que recuerda que decidió romper su silencio después de mucho tiempo callando, para apoyar a otras mujeres que, de forman anónima, estaban comenzando a organizarse contra Íñigo Errejón con la inestimable labor realizada por la periodista Cristina Fallarás en su cuenta de Instagram.

“Quiero que quede claro que he hablado después de múltiples denuncias. Son reales. Solo quería decir que a mí me hizo lo mismo. Conmigo siguió el mismo patrón. Repite el mismo guion”, subraya la actriz, después de haber escuchado decenas de testimonios de mujeres que habrían pasado por sus mismas incómodas situaciones. Por eso, ante la aparición de cada vez más denuncias, anima a las posibles víctimas que aún tienen reparos a que den el paso y se unan a las acciones legales. Saben que es un paso complicado por no saber si serán o no creídas, siendo la opción fácil callar y dejar que el presunto agresor continúe realizando sus fechorías. Mouliaá quiere romper el ciclo: “Que no tengan miedo. Estamos unidas. Yo tenía mucho miedo antes de hablar, porque pensé que se me iba a tomar por loca”, pero ahora ha visto cómo tiene el respaldo de mucha gente, aunque siempre haya quien se salga de la norma.

Y es que Elisa Mouliaá está siendo revictimizada por denunciar lo que sufrió presuntamente con Íñigo Errejón. Después de sentirse víctima ante el comportamiento de él, ahora vuelve a experimentarlo ante el rechazo de algunos. Algo que ha sacado de quicio a los presentadores de ‘Vamos a ver’. Patricia Pardo pone de relieve que “ella está dando la cara, se la está jugando porque tiene un perfil público y aquí hay publicidad de la buena y de la mala. Yo no creo que esto beneficie a su imagen ni mucho menos. Al ver la cantidad de mensajes que había en redes sociales, tú, como mujer, tomaste la decisión de refrendar lo que otras estaban diciendo. Me parece muy lógico. Quien no lo quiera entender, igual tiene un problema”. Por su parte, Joaquín Prat le daba suerte en el duro proceso legal que le espera por delante, a lo que ella se mostró de lo más contundente: “Es un camino largo y tengo que ser fuerte. Fui fuerte en el momento e intenté que no me afectara lo más mínimo. No me va a afectar. No voy a dejar que me afecte”, sentenciaba.