La emotiva carta que Itziar Castro dejó poco antes de morir: "Te dirán que eres insana"

La opinión pública está conmocionada a raíz del inesperado y repentino fallecimiento de la actriz Itziar Castro, que ha perdido la vida en Lloret de Mar durante la madrugada de este viernes 8 de diciembre. Aunque no se ha confirmado de forma oficial, todo apunta a que sufrió un "fallo cardíaco" mientras nadaba en una piscina, tal y como han comentado desde su agencia de representación.

El director Frankie de Leonardis ha compartido la noticia de su muerte a través de sus redes sociales, donde también ha destacado que "Itziar no solo fue una actriz y artista talentosa, sino una incansable luchadora por sus ideales y creencias. Enfrentó cada desafío con una determinación y un coraje que inspiraron a muchos".

Lo cierto es que la artista catalana fue abanderada de muchas causas sociales, como la defensa de los derechos del colectivo LGTBIQ+ o la lucha contra la gordofobia que ella misma tuvo que sufrir en tantas ocasiones.

En este momento cobran más fuerza que nunca las palabras que compartió hace solo unos días en una emotiva carta abierta que describe todos los obstáculos ha tenido que sortear a lo largo de su vida solo por ser diferente a lo normativo.

"Querida Itzi, te diría tantas cosas. Cosas como que sigas soñando, que soñando fuerte y con mucho esfuerzo se consiguen los sueños", comenzaba diciendo en su automisiva. "Que una vez conseguidos no todo es de color de rosa, al contrario, que hay momentos duros, tristes, solitarios", añadió.

"Habrá insultos, golpes, piedras en el camino, pero también mucho amor, cariño, admiración… Que sin quererlo serás espejo para muchos/as/es, (ah, sí, habrá más géneros que dos, y las niñas no tendréis que querer ser chicos para poder pilotar aviones o ser campeonas del mundo en fútbol). (...) Esos que te insultan y te agreden serán tus fans, (sí, tus fans, porque cómo te he dicho los sueños se cumplen) y te pedirán perdón. Que el mundo evolucionará tan rápido que todo parecerá nuevo", continuaba Castro, que más adelante añadió: "Te dirán que eres insana, y a pesar de cuidarte, algunos querrán que sufras, porque el odio te acechará, ¿pero sabes cuál es el mejor remedio para ello? La felicidad, el auto cuidado, el amor propio… aunque a veces no sepas dónde está, está".

Por último, la actriz cerraba su carta a su niña interior con el siguiente mensaje: "Si a pesar de todo lo positivo que te digo no tienes ánimo, mira esta foto y acuérdate de toda esa ilusión que tenías por conseguir esos sueños y ahora, date las gracias. PD: tenemos que abrazar más a nuestra niña interior".