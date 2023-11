El emotivo mensaje que Carlos Latre dedica a ‘La Pantoja de Puerto Rico’

Las redes se han llenado de homenajes al darse a conocer la noticia sobre el fallecimiento de Ruddys Martínez, más conocida como ‘La Pantoja de Puerto Rico’ en España. Este martes 21 de noviembre la artista fue ingresada en el hospital Doctor Center en Bayamón, donde finalmente acabó perdiendo la vida a los 62 años.

Carlos Latre, cómico que en su día la imitó en el programa de ‘Crónicas Marcianas’, ha querido dedicarle unas palabras en Twitter para expresar la gran pérdida que tiene que afrontar el mundo del espectáculo.

“¡Oh, qué pena! Se fue mi querida Rudy, la Pantoja de Puerto Rico, que tantas alegrías y momentos maravillosos me dio. ¡Fue un placer compartir plato y cariño con ella! ¡Descanse en paz y eso!”, decía en sus redes mientras compartía la noticia de la artista y activista puertorriqueña.

La llegada de esta figura de la televisión a España no dejó a nadie indiferente. En el programa de ‘Crónicas Marcianas’, presentado por Javier Sardá, se dio a conocer ganándose el cariño de los televidentes con frases tan míticas como “y eso” o entonando las palabras “se me enamora el alma”. Fue en este programa en el que el mismo Carlos Latre decidió incorporar a su lista de personajes a Ruddys Martínez, por lo que ha querido dedicarle este último homenaje.

Palabras de despedida

En sus últimos momentos ‘La Pantoja de Puerto Rico’ llegó a dedicar a sus seguidores unas últimas palabras de despedida muy sobrecogedoras: “Les escribo desde mi transición, mi corazón no aguantó tanto amor y desde donde estoy intentaré abrir nuevas puertas que no conozco. Me van a recordar y en su corazón me tienen los que me quieren... como siempre les decía: ¡¡hay que cuidarse!!”, escribió en su muro de ‘Facebook’.

Más allá del mundo del espectáculo, ‘La Pantoja de Puerto Rico’ fue un personaje de gran peso social. Durante años la estrella del transformismo ofrecía su casa como lugar de refugio a personas que habían sido rechazadas por su familia.