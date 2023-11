Fallece 'La Pantoja de Puerto Rico' a los 62 años dejando un mensaje póstumo a sus seguidores

Tristes noticias para el mundo del espectáculo y de la televisión. Ruddys Martínez, o más conocida como ‘La Pantoja de Puerto Rico’ en España, ha fallecido este fin de semana a los 62 años tras un fuerte problema de diabetes. La artista ingresó el pasado martes, 21 de noviembre, en el hospital Doctor Center de la localidad puertorriqueña de Bayamon pero tras una complicación pulmonar, Martínez no logró superar la batalla.

Las redes sociales de los puertorriqueños se han llenado de imágenes de la artista a modo de condolencia y recordando su figura de estrella. ‘La Pantoja de Puerto Rico’ llegó a España gracias al programa de Mediaset, ‘Crónicas Marcianas’, presentado por Javier Xardá ganándose el cariño del público español con míticas frases como ‘’¡Y eso!’’ o canta ‘’Se me enamora el alma’’. Tanto es así que hasta Carlos Latre, uno de los mejores imitadores del país, no dudó en meterla entre su catálogo de rostros conocidos.

Antes de fallecer, Ruddys Martínez quiso compartir en su cuenta de Facebook un mensaje de cariño para todos aquellos fieles seguidores de la artista. "Les escribo desde mi transición, mi corazón no aguantó tanto amor y desde donde estoy intentaré abrir nuevas puertas que no conozco. Me van a recordar y en su corazón me tienen los que me quieren... como siempre les decía: ¡¡hay que cuidarse!!", escribía.

Mensaje póstumo de 'La Pantoja de Puerto Rico' Facebook

Sin duda alguna la artista se convirtió en una figura referente y prueba de ello fue el pasado mes de enero cuando el Senado de su país reconoció su lucha por hacer de este mundo un lugar de tolerancia luchando a favor de los derechos del colectivo LGTBIQ+.