El emotivo momento en que el estilista Víctor del Valle rapa a una paciente con cáncer: "Volverás a peinarte"

Un simple corte de pelo puede parecer un detalle trivial, pero a menudo es el reflejo de una historia que solo quien lo lleva conoce. Es el símbolo de un nuevo comienzo, de una batalla ganada en silencio, de la necesidad de dejar atrás lo que ya no suma o de recuperar el control sobre la propia identidad. Un cambio de imagen no es solo estética; es valentía, es un acto de amor propio, es la manifestación visible de una transformación interior. A veces, detrás de unas tijeras que deslizan su filo sobre un mechón, hay una despedida, una liberación o el primer paso hacia una nueva versión de uno mismo.

Por desgracia, es algo con lo que muchos pacientes de cáncer están familiarizados, cuando se ven obligados a despedirse de su melena por los efectos secundarios que suele provocar el tratamiento de quimioterapia. El estilista Víctor del Valle, muy reconocido en redes sociales y concienciado con esta y otras causas sociales, ha compartido un emotivo vídeo en el que muestra cómo ayuda a una paciente a hacer su transición hacia su nueva imagen, una imagen que refleja una lucha que, en este caso, parece dispuesta a ganar.

El emotivo vídeo de Víctor del Valle

“El espejo refleja un momento que nunca imaginó vivir. Su cabello, que siempre cuidó, se desprende entre sus dedos. Peinarse ya no es una opción, y con cada hebra que cae, la realidad se hace más tangible”, comienza diciendo Del Valle, que recoge con sus propias manos mechones de pelo de la mujer que se está sometiendo al tratamiento de quimioterapia.

La mujer no puede contener las lágrimas, pero cuenta con el apoyo de un ser querido que no duda en abrazarla y en recordarle lo “guapísima” que está sea cual sea su look. “Volveremos a peinarnos”, dice ella, segura de que se recuperará y que dentro de un tiempo el cáncer será solo un mal recuerdo para ella.

“Si hoy ha podido dar este paso con más fuerza, es por todas aquellas personas que compartisteis vuestra historia en estos mismos sillones. Porque a veces, ver a otro atravesar la tormenta te ayuda a creer que también puedes salir de ella. Gracias por compartir tu historia”, añade el estilista en su publicación de Instagram.