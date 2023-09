El enfado de Fonsi Nieto con su exmujer, Marta Castro, por incumplir su petición al entrar en "GH VIP"

Marta Castro es uno de los grandes fichajes de esta última edición de "GH VIP". La exmujer de Fonsi Nieto, que siempre se ha mantenido en un segundo plano mediáticamente hablando, está siendo una de las concursantes del reality que más está dando de qué hablar por sus confesiones sobre su vida sentimental. La empresaria, que se separó en febrero de 2022 del expiloto, ha rehecho su vida al lado del televisivo Rodri Fuertes, expareja de Adara Molinero y, desde que entró en la casa más Guadalix, Marta ha soltado algún que otro comentario sobre el padre de su hijo y su actual pareja a modo de comparación, algo que no ha sentado nada bien a Fonsi Nieto, tal y como ha desvelado "Semana".

Según el anterior medio citado, al expiloto no le ha sentado muy bien que Marta Castroexponga su vida privada y le prohibió que hablase tanto de él como de su hijo en común en "GH VIP". De hecho, la concursante confirmó que esta conversación se había mantenido antes de ingresar en el reality y que, en un principio, a Fonsi Nieto le había parecido bien participar en el concurso, siempre y cuando no hablase de ellos dos. La empresaria, tras esto, aseguró que no lo iba a hacer pero que al final, sería "algo inevitable" hablar de su pequeño Hugo.

Fonsi Nieto y Marta Castro Gtres

Pero esta promesa solo ha durado unos días y Marta Castro ya ha mencionado a Fonsi Nieto en Guadalix, dejándole en muy mal lugar. "He estado diez años con él y mi pareja no ha subido a Asturias conmigo y veraneo todos los años y voy todas las navidades. Rodri, en cambio, vino para estar literal tres horas, cuando le vi ahí casi me muero, o sea, quería llorar", declaró la concursante sobre el padre de su hijo, comparando a su actual pareja con él. "Me estás tomando el pelo, ¿en diez años no ha ido contigo? Pero es que ni el más capullo", respondía Oriana al escuchar a su compañera de concurso. "He tenido la suerte de que no me ha puesto los cuernos en diez años, no ha sido infiel ni le he pillado ninguna infidelidad ni me han llegado, pero es verdad que detalles no", zanjó Marta sobre suexmarido.