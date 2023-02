Alba Carrillo y Marta Castro se alían contra Fonsi Nieto y desvelan algunos de sus secretos más íntimos

El podcats de Alba Carrillo y Nagore Robles que tienen en Mtmad está dando mucho de que hablar. En esta última ocasión, la invitada al espacio ha sido, para sorpresa de todos, Marta Castro, la ex y madre de uno de los hijos de Fonsi Nieto. La hija de Lucía Pariente y la influencer son las madres de los hijos del corredor, y se han sentado para hablar de la relación que mantienen ambas y, ya de paso, desvelar algunos detalles íntimos de Nieto.

La entrevista ha comenzado con la historia de cómo se conocieron. “Mi hijo tenía un año, yo ya estaba con el tenista y Fonsi conoció a Marta y fenomenal”, relataba Alba Carrillo. Pero, a pesar del buen rollo que mantienen a día de hoy, no siempre se han llevado tan bien, y han querido contar a la audiencia cómo ha sido su relación a lo largo de los años. “Yo creo que fue un momento en el que Alba estaba con temas delicados, no localizó a Fonsi, y me tocó a mí, pero bueno”, desvelaba Marta Castro sobre uno de los encontronazos que tuvo con la hija de Lucía Pariente. En un momento de sus vidas, la relación de la televisiva con Nieto no era muy buena por ciertas circunstancias, y por eso había tensión entre ellas. “Me pegué un susto… Alba, con lo alta que es, hacía aspavientos con los brazos y yo sentada en una silla…” revelaba la influencer sobre uno de los encontronazos más fuertes que tuvo con la ex de Feliciano López.

Fonsi Nieto y Marta Castro FOTO: Marta Castro instagram La RAzón

Pero eso ya es cosa del pasado y ahora mantienen una buena relación y eso ha quedado plasmado en el podcats. Ambas han derrochado complicidad delante de los micrófonos y no han dudado en elogiarse mutuamente. Cuando el piloto comenzó a llevarse bien con Alba Carrillo y arreglaron sus diferencias, todo fluyó también con Marta Castro. Pero hubo un punto de inflexión entre ellas, y fue cuando la influencer se quedó embarazada. “Marta se quedó embarazada, fue una buena noticia, nos dimos cuenta que íbamos a ser familia”, comentaba la ex de Feliciano López. Los hijos de ambas son hermanas y eso es primordial para ellas dos. “Alba siempre me dice cosas bonitas, en especial relacionadas con mi hijo, que le quiere muchísimo” decía con cariño Marta Castro.

Ambas han dado un ejemplo de buenas exparejas y no han dudado en hablar también sobre Fonsi Nieto, el hombre que las unió. Las dos han demostrado que lo conocen muy bien, e incluso han desvelado que no utiliza ropa interior. Tanto Alba Carrillo como Marta Castro tienen muy buena relación con el piloto y las dos han confesado que él siempre intenta protegerlas, echándoles de vez en cuando alguna que otra bronca. “Fonsi me ha echado regañina por lo que ha pasado de Jorge. Que no hable tanto, que no diga tanto… Bien pero me lo dice. Yo le dije déjame en paz y cada uno que haga lo que quiera que yo no me meto en tu vida” confesaba Alba Carrillo por su affaire con Jorge Pérez. Por otro lado, Marta Castro ha asegurado que ahora discute más con él que cuando estaban juntos. ”A mí es continuo últimamente. Yo con él en la relación no me he peleado mucho, me estoy peleando más ahora porque no llegamos a entendernos”.