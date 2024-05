Enrique del Pozo arremete contra Isabel Pantoja por la “traición” a Rocío Dúrcal: “Utilizó a tu hermano para abrir las puertas”

Isabel Pantoja vive tiempos muy convulsos tras su vuelta a los escenarios. Después de que se diera a conocer su recuperación, gracias a la que podrá continuar con su gira por sus 50 años en la música, han saltado las alarmas por la fecha de su concierto en Nerja el 13 de julio, habrá que esperar a este viernes para que se dé a conocer la decisión que han tomado desde la organización. Sin embargo, esto no es lo que más puede llegar a molestar a la tonadillera, pues Enrique del Pozo ha puesto en valor la figura de Rocío Dúrcal, la gran artista que sufrió “un tremendo dolor por la traición de Isabel Pantoja”.

Enrique del Pozo celebró este pasado miércoles su 67 cumpleaños y ha querido dejar un pequeño relato del tormento al que tuvo que hacer frente su íntima amiga Rocío Dúrcal. “Traicionar, apartar, hacer daño a una compañera de trabajo por tu ambición y utilizar a tu hermano para abrir las puertas”, arrancaba diciendo a las cámaras de Europa Press, pero dejando claro que “Rocío no era rencorosa, pero el dolor estaba ahí y yo creo que sus hijos ni se lo han perdonado ni se lo van a perdonar nunca”.

“Hubo una estrategia por parte de la Pantoja y de Agustín”, arrancaba detallando el plan que la tonadillera tenía para lograr hacerse un nombre en Latinoamérica. “Ellos sabían que la puerta era Juan Gabriel, que era la pareja profesional de Rocío Dúrcal. Se provocó una situación en que se encontraran Juan Gabriel y Agustín... Juan Gabriel se enamoró de Agustín, que yo no digo que él le correspondiera, pero sí le correspondió dejándose querer”, desvelaba sobre la traición de la que tanto le costaría recuperarse a Dúrcal. En ese momento el propio Agustín dijo: “Yo me dejo querer, pero vas a hacer esto con mi hermana. De este modo, apartó a Rocío Dúrcal (...) Era muy amiga mía y se merece que después de muerta tenga este reconocimiento profesional de lo que le hizo la Pantoja”, pone las cosas claras Enrique del Pozo.

No ha sido el único punto del que ha querido hablar. Lo cierto es que, aunque Enrique del Pozo fue el que dio la exclusiva sobre el delicado estado de salud de Isabel Pantoja, no fueron muchos los que creyeron en la veracidad de sus palabras. No solo eso, también habló por primera vez sobre los manuscritos que estaba realizando Julián Muñoz y que “luego amplió Luis Royal. Comenté que había unos escritos, que no memorias, y hay unas frases bastante duras hacia Isabel Pantoja como ‘Nunca me has querido y me has usado. Tú querías de mí el poder y el dinero’, lo dejo ahí porque lo otro no lo puedo decir”, decía sobre las palabras que no venían “desde el rencor, sino de la verdad”. El estado de salud de Julián Muñoz ha sido uno de los temas que más ha preocupado “le veo muy flojo en un momento muy duro, pero me alegro que esté rodeado de sus hijas y de Mayte. No hay nada peor que una persona enferma y sola”, zanjaba Enrique. Si bien se sabe que el ex edil de Marbella sufre “un cáncer galopante”, consuela haberle visto en los últimos días más animado y disfrutando de paseos con su círculo más íntimo.