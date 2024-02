Enrique Solís, “muy agobiado”: así reduce su estrés tras ser pillado con Vicky Martín Berrocal

Este invierno está siendo especialmente cálido y ya hay muchos que se piensan que la primavera ya está aquí. Al menos parece que la sangre ya ha comenzado a alterarse, como suele decirse, surgiendo inesperadas parejas de famosos en el kisoco rosa. Si la semana pasada la bomba la protagonizaban Carlo Costanzia y Alejandra Rubio, esta le toca a Vicky Martín Berrocal y Enrique Solís. Ambas parejas no quieren poner etiquetas a su idilio y se escudan en que es pronto para definirse, pues se están conociendo. Están dando sus primeros pasos en un romance que ha dejado de ser secreto. Tanto, que la diseñadora ya no lo oculta y al ser preguntada por su relación responde contundente: “Ahí están las fotos”. Y es que en ellas se les ve paseando de la mano aparentemente enamorados.

Pero el hijo de Carmen Tello no parece tan cómodo a la hora de tratar estos asuntos de amoríos con los reporteros. Su relación con la prensa siempre ha sido por cuestiones profesionales, aunque lo cierto es que su romance con Tamara Falcó ya le hizo entender dónde se metía al comenzar con Vicky Martín Berrocal. Aun así, parece agobiado con el hecho de que su affaire ya esté en boca de todos. “La conozco de hace mucho tiempo, somos amigos y la conozco de hace muchos años”, trataba de zafarse Enrique Solis de las preguntas de los reporteros.

Además, el empresario no quiso entrar en si ya había tenido oportunidad de valorar la publicación de las fotos de la polémica con la ex de El Cordobés. “Es muy temprano para estas preguntas, tengo que ir a una reunión y estoy muy agobiado”, decía como única respuesta. Ese agobio se lo tuvo que llevar al trabajo, pero después encontró una vía de escape para poder quemar algo de adrenalina. La mejor opción a su alcance fue el gimnasio, como así ha querido mostrar él mismo en su cuenta personal de Instagram a través de un vídeo. “Disciplina siempre sustituye a la motivación”, escribía.

Story de Enrique Solís Instagram

Parece que Vicky Martín Berrocal y Enrique Solís no están viviendo de igual modo la presión mediática tras la revelación de su idilio. Mientras que el empresario ha optado por evitar las preguntas y centrarse en su trabajo y en el gimnasio para reducir su “agobio”, la diseñadora lo ha querido tratar con naturalidad. De hecho, al ver las imágenes que ha publicado este miércoles la revista ‘Diez Minutos’, sentenció sin mayor reparo: “Qué alegría que me cojan divirtiéndome y feliz. Siempre estoy trabajando, para un día que salgo y me lo paso bien…”, decía con su característico sentido del humor. Ese con el que se ha metido en el bolsillo, y quizá en el corazón también, al ex de Tamara Falcó.