Todo sobre Enrique Solís, el hombre que ha enamorado a Vicky Martín Berrocal

Dos años después de su ruptura con el empresario portugués Joao Viegas Soares, con el que compartió tres años de relación, Vicky Martín Berrocal no puede evitar sonreír al hablar de su nueva ilusión. La diseñadora es protagonista de la portada de "Diez Minutos" de hoy, miércoles 21 de febrero, al ser sorprendida junto a Enrique Solís, con el que compartió una romántica noche de San Valentín, en Madrid.

Pero, ¿quién es el empresario que ha vuelto a ilusionar a la exmujer de "El Cordobés"?

Enrique Solís nació en Sevilla y es hijo de Carmen Tello, mujer de Curro Romero, y de Miguel Ángel de Solís-Beaumont y Martínez de Campos, marqués de la Motilla. Su tía es Matilde Solís y es primo hermano del futuro duque de Alba, Fernando Fitz-James Stuart, y del duque de Osorno, Carlos Fitz-James Stuart.

El abogado y empresario, de 34 años -17 menos que Vicky- tiene varios negocios, entre ellos una marca de moda masculina, "The Seëlk", varias sociedades inmobiliarias y la compañía hotelera One Shot, propietaria entre otros de "Only You Barquillo" y "Only you Atocha", en Madrid.

Enrique Solís Gtres

Enrique Solís saltó al papel couché cuando comenzó una relación con Tamara Falcó, en 2014. Sin embargo, el noviazgo se rompió al poco tiempo, conservando ambos una estrecha amistad. "Tamara es una chica especial, tenemos muchas cosas en común y nos entendemos de maravilla. Me siento muy bien cuando estoy con ella, y a veces me sorprendo de las cosas que llego a sentir, pero ahora mismo no puedo confirmar que somos novios porque no es verdad", revelaba entonces el empresario.

Enrique Solís y Tamara Falcó ayer, en la inauguración de la «boutique» de Pronovias larazon freemarker.core.DefaultToExpression$EmptyStringAndSequenceAndHash@1d2f781d

Cuatro años después, se le relacionó con la modelo e influencer Alejandra Domínguez, a la que conocía desde niños. La pareja hizo pública su relación en la boda de Fernando Fitz-James y Sofía Palazuelo, duques de Huéscar, en 2018. Juntos durante cinco años, rompieron en 2023 por la negativa de Solís a casarse y tener hijos.

Alejandra Dominguez y Enrique Solis Tello en la boda de Carlos Fitz James Stuart y Solis y Belen Corsini. Daniel Gonzalez GTRES

Un año después llega a su vida Vicky Martín Berrocal. La diseñadora no podía ocultar su ilusión ante esta incipiente relación al hablar sobre ello durante su participación en el programa de Ana Rosa Quintana, admitiendo tener "un algo" con el empresario.