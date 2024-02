La exnovia de Carlo Costanzia, pillada en varias mentiras en su testimonio

La exclusiva de ‘TardeAR’ al poder hablar con la exnovia de Carlo Costanzia ha supuesto una grieta con el programa ‘Así es la vida’. Mientras que el espacio de Sandra Barneda y César Muñoz tiene a Alejandra Rubio entre sus colaboradores, se aseguraba los tantos en la polémica suscitada por el apasionado beso que ha copado el kiosco rosa. Pero el programa de Ana Rosa Quintana se ha sumado el tanto de tener el durísimo testimonio de Jeimy, la joven con la que el hijo de Mar Flores ha salido durante tres años hasta que en enero le echó de casa. Sus palabras han cautivado a muchos, pero no en el plató rival, donde este viernes se han puesto en duda algunas de sus afirmaciones. Entre otras cosas, porque tienen pruebas de que está ocultado información o, al menos, está reservándose detalles que podrían ser relevante.

Alejandra Rubio y Carlo Costanzia, pillados besándose en la portada de "Semana" Semana

La joven está muy dolida con el hecho de ver a su exnovio besándose con la hija de Terelu Campos. Especialmente porque dice que un día antes se puso en contacto con ella para declararle su amor, decirle que es la mujer de su vida y pedirle una nueva oportunidad. Pero no hay reconciliación posible. Ella ha tirado de la manta el miércoles por una llamada telefónica y el jueves desde el plató de ‘TardeAR’. El viernes ha repetido experiencia, pero antes se ha llevado un tirón de orejas público por adulterar las pruebas.

Jeimy ha presentado como prueba de su relación unas conversaciones de whatsapp en las que Carlo Costanzia no sale del todo bien parado. Ahora bien, desde ‘Así es la vida’ han contratado los mensajes que ella les envió con los que luego se han mostrado en el programa de Ana Rosa, evidenciando que hay cosas que no cuadran. De hecho, la acusan de manipulación directamente: “Atentos porque Jeimy aportaba ayer en su intervención en ‘TardeAR’ diferentes mensajes con Carlo Costanzia, a este programa también le envió esas capturas de pantalla, lo hizo dos días seguidos y entre un día y otro eliminó alguno”, subraya el presentador antes de dar paso al vídeo mostrando las pruebas de su fea acusación.

Pruebas mostradas por 'Así es la vida' Mediaset

Pero no sería la única mentira (o despiste) en la que la ex de Carlo Costanzia ha sido pillada. Intentando desmontar su testimonio y evidenciar que no ha contado toda la verdad, se pone de relieve una parte clave de su testimonio. En un primer momento dijo que incluso ayudó al hijo de Mar Flores a vestirse para la entrevista de ‘De viernes’. No obstante, también ha asegurado que rompieron el 20 de enero, una semana antes de la entrevista. Y hay más, Jeimy dice que la perra que lleva Carlo por la calle es de ella, pero en realidad hay imágenes de 2020, de antes de que ellos se conociesen, en las que el actor ya aparece con su mascota.

Jeimy con Ana Rosa Quintana TardeAR

Pero hay un punto clave que no ha pasado inadvertido. El hecho de que la exnovia de Carlo Costanzia asegure que está narrando su historia porque él le juró amor eterno un día antes de la publicación de las fotografías de la polémica. Desde ‘Así es la vida’ se mantiene que esto no es cierto, que no hay pruebas en las conversaciones que ella ha aportado al programa. Que no tenga la pieza clave que explicaría su cabreo y que haya manipulado el contenido de las conversaciones hace recelar al espacio: “Atentos a este mensaje que Jeimy nos envía el miércoles, el mismo día que sale la portada y como hay cosas de su testimonio que nos genera dudas el jueves le pedimos que nos entregue más pruebas y nos vuelve a enviar mensajes que habíamos recibido el día anterior. La sorpresa que nos llevamos es que este mensaje del miércoles, el jueves pasa a ser así, misma hora, misma conversación, pero esas frases han sido eliminadas. Y esto es solo un ejemplo, porque hay mensajes que Jeimy se ha dedicado a borrar”, denuncian.