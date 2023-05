El entorno de Paloma Cuevas reacciona a la entrevista de Enrique Ponce y Ana Soria

Paloma Cuevas se ha convertido en la otra protagonista de la entrevista de Enrique Ponce y Ana Soria en 'El Hormiguero'. La pareja, que se sentó anoche en el plató de Antena 3, desveló algunos de los detalles más desconocidos de su relación, como el momento en el que se conocieron. Pero en ningún momento se hizo alusión a la que fue mujer del torero durante más de 20 años, condición que impuso el matador para acudir a contar su historia de amor en 'prime time'.

Aún así, la empresaria ha estado en boca de todos a lo largo de todo el día por ser la tercera en discordia en este triángulo amoroso. Nada más separarse Ponce de Paloma, comenzó su relación sentimental con Ana Soria. El diestro y la madre de sus hijos vivieron un complicado divorcio hasta que, finalmente, llegaron a un acuerdo y acabaron en buenos términos por el bien de las dos hijas en común que tienen. La empresaria, que nunca se ha pronunciado públicamente sobre el asunto, también sufrió mucho todo ese tiempo y fue muy dolorosa su separación. Por eso, la entrevista de Ponce y la almeriense en 'El Hormiguero' no ha sentado nada bien en su entorno más cercano.

EL TORERO ENRIQIE PONCE Y PALOMA CUEVAS DURANTE EL ENTIERRO DE IRENE VAZQUEZ EN MADRID22/112013MADRID GSR GTRES

Según ha contado una fuente cercana de Paloma Cuevas a 'Vanitatis', su familia está muy dolida por su intervención pública en Antena 3 junto a su nueva pareja. Aunque la empresaria ni sus hijas vieron la entrevista, su alrededor si. Victoriano Cuevas, padre de Paloma e impulsor de la carrera de Ponce, está muy molesto porque no hizo ninguna referencia al mundo taurino en su regreso a a la palestra mediática. Además, uno de los motivos que más ha enfadado al entorno, según adelanta el medio anterior citado, es que sienten que no se han protegido a las dos hijas menores que tienen en común con la entrevista, al dar detalles de su nueva vida sentimental.

Susanna Griso, desde 'Espejo Público' daba pinceladas de esta situación y revelada que "no han visto la entrevista, ni ella ni sus hijas, puesto que es doloroso para ellas ver cómo están contando esto". Para la presentadora, si ella hubiese sido Paloma Cuevas, tampoco hubiese encendido el televisor. "No la vería jamás... Ver una retransmisión de cómo te han sido infiel minuto a minuto", ha dicho tajante sobre el asunto. Aún así, la empresaria está contenta porque su exmarido no ha nombrado a las dos pequeñas durante su intervención.