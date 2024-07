El último movimiento de Escassi provoca la perplejidad de María José Suárez: "Esto no lo ha dicho Álvaro"

Álvaro Muñóz Escassi está exhausto de la repercusión mediática que ha tenido su ruptura con María José Suárez y ha anunciado que tomará medidas legales contra las informaciones falsas o que atenten contra su intimidad.

Así lo confirmó este lunes la periodista Beatriz Archidona en TardeAr. "Escassi ha dicho basta, dice que está harto de que no dejen salir personas diciendo que él ha intentado intimar con ellas, quiere poner fin a todas las especulaciones y quiere aclararlo todo y cuando digo todo es todo. Ha tomado una decisión y este programa hemos hablado en exclusiva con él y van a ver la exclusiva al completo porque ha contestado a todo", ha advertido la comunicadora, revelando que tuvo una conversación privada con el exjinete. "Álvaro Escassi está harto, ya no puede más. Ha tomado una decisión para frenar especulaciones y rumores sobre su vida privada. Y yo he tenido una conversación exclusiva con él", añadió.

Álvaro Muñoz Escassi y María José Suárez durante la presentación de "Famos 2020" GTRES

Además, Archidona informó que Escassi volvió a defender que no le fue infiel a la exmodelo, exponiendo que ella "sabe la verdad" y "los tiempos" en los que se llevó a cabo todo. "No se puede subir al carro todo el mundo a cualquier precio. Quien quiera pensar que le he puesto los cuernos, pues vale, le he puesto los cuernos, pero que me dejen tranquilo", contó la periodista que le transmitió el también empresario.

La respuesta de María José

Como cabe esperar, la prensa le ha preguntado a la diseñadora qué opina sobre las últimas declaraciones de su ex y ella ha respondido con una carcajada irónica pero sorprendida: "Eso no lo ha dicho Álvaro, no lo ha dicho. Me río por no llorar. Ay madre mía", ha declarado a Europa Press.

María José Suárez y Álvaro Muñoz Escassi Gtres

¿Hay una relación con Hiba Abouk?

La semana pasada iniciaba otro capítulo en la telenovela Escassi-Suárez al destaparse fotografías del exjinete con la actriz Hiba Abouk. Ella, afirmó que era "evidente" que existía una amistad pero negó cualquier vinculación romántica y él se defendió ante los reporteros de 'Así es la vida': "¿Sabes lo que pasa? Nosotros cada uno estamos haciendo un poco nuestra vida como podemos. No estamos haciendo mal a nadie", declaró.